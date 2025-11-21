Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei

Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei

Publicat: 21 noiembrie 2025, 17:08

Comentarii
Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei

Florin Cernat, prezentat ca director sportiv al FCSB / Facebook FCSB

Elias Charalambous a dezvăluit cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a intrat pentru prima dată în vestiarul echipei. Fostul jucător este noul director sportiv al campioanei. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Cernat a plecat de la Voluntari după opt ani pentru a semnat cu FCSB. Gigi Becali anunțase mutarea, care s-a oficializat în urmă cu câteva zile, în urmă cu câteva săptămâni. 

Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei 

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul, Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florin Cernat. Antrenorul campioanei a dezvăluit că îl cunoaște de mai mulți ani pe noul director sportiv al roș-albaștrilor. 

De asemenea, cipriotul a transmis că și jucătorii l-au primit excelent pe Cernat și toți au zâmbit în momentul în care acesta a intrat pentru prima dată în vestiarul campioanei. 

„Îl știam dinainte. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Cel mai important lucru pentru mine: când a intrat în vestiar, toată lumea îl știa și toți au zâmbit. Asta înseamnă mult. Când vine o persoană nouă și e primită așa, înseamnă energie bună. Îi doresc tot norocul din lume. Sunt sigur că ne va ajuta enorm, avem nevoie”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă. 

Reclamă
Reclamă

FCSB se va duela cu Petrolul sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa a 17-a din Liga 1. Campioana ocupă locul nouă în campionat, cu 20 de puncte, în timp ce ploieștenii sunt pe locul 13, cu 5 puncte mai puține față de roș-albaștri. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
20:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Cât costă cel mai ieftin
19:32
Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor
19:26
Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului
19:17
Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român
19:11
Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos
19:08
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Echipa de start aleasă de Filipe Coelho la debut
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!