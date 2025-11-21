Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei - Antena Sport

Elias Charalambous a dezvăluit cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a intrat pentru prima dată în vestiarul echipei. Fostul jucător este noul director sportiv al campioanei.

Florin Cernat a plecat de la Voluntari după opt ani pentru a semnat cu FCSB. Gigi Becali anunțase mutarea, care s-a oficializat în urmă cu câteva zile, în urmă cu câteva săptămâni.

Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul, Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florin Cernat. Antrenorul campioanei a dezvăluit că îl cunoaște de mai mulți ani pe noul director sportiv al roș-albaștrilor.

De asemenea, cipriotul a transmis că și jucătorii l-au primit excelent pe Cernat și toți au zâmbit în momentul în care acesta a intrat pentru prima dată în vestiarul campioanei.

„Îl știam dinainte. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Cel mai important lucru pentru mine: când a intrat în vestiar, toată lumea îl știa și toți au zâmbit. Asta înseamnă mult. Când vine o persoană nouă și e primită așa, înseamnă energie bună. Îi doresc tot norocul din lume. Sunt sigur că ne va ajuta enorm, avem nevoie”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.