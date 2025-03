Cum i-a numit Marius Şumudică pe Gigi Becali şi pe Mihai Stoica, după Rapid - FCSB 0-0. Declaraţie surpriză făcută după derby - Antena Sport

Marius Şumudică, Gigi Becali şi Mihai Stoica/ Colaj Hepta Marius Şumudică a oferit declaraţii despre Gigi Becali şi Mihai Stoica, imediat după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 0-0, în derby-ul etapei a 28-a din Liga 1. Antrenorul giuleştenilor a recunoscut că a întâlnit cea mai puternică echipă din Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Şumudică i-a numit pe Gigi Becali şi pe Mihai Stoica ca fiind „foarte deştepţi”, cât şi „formatori de opinie”. Marius Şumudică, declaraţii despre Gigi Becali şi Mihai Stoica după Rapid – FCSB 0-0 Marius Şumudică a subliniat faptul că FCSB are o echipă extrem de puternică şi i-a lăudat pe roş-albaştri, pentru modul în care au evoluat în inferioritate numerică. „Şumi” a mai transmis, de asemenea, că Rapid a evoluat de fapt în deplasare, deşi a fost gazda meciului, deoarece campioana îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe Arena Naţională. „(Rămâne ciuda că nu aţi câştigat) Şi da, şi nu. La nivelul gazonului, i-am simţit foarte puternici, câştigă dueluri 1 contra 1, n-am văzut în viaţa mea o echipă să alerge aşa. Ca adversar, a fost un meci de cupe europene. Am avut un adversar care e în optimile Europa League. Noi am jucat în deplasare, am peste 25 de meciuri jucate acolo, i-au bătut pe Riga, pe PAOK, pe noi n-au reuşit să ne bată. Am avut şansa să jucăm cu om în plus, dar de foarte multe ori, e mult mai greu, din punct de vedere al concentrării, să joci împotriva unei echipe în inferioritate numerică. Apare o oarecare relaxare şi o frică de rezultat, că vei fi atacat de toată lumea. Ducem în spate povara ultimelor victorii, de opt meciuri FCSB nu mai câştigă împotriva Rapidului. Reclamă

Eu consider că Rapid de anul acesta începe să contruiască, la ei s-a văzut că ştiu când să rupă jocul, când să rămână pe jos. Este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o, am simţit-o ieri, în inferioritate ne făceau pressing, asta înseamnă încredere dată de jocurile internaţionale, am întâlnit o echipă şi norocoasă, tot timpul au avut noroc.

Ei au doi oameni foarte deştepţi, mă refer la Gigi Becali şi Mihai Stoica, sunt formatori de opinie, pe lângă valoarea echipei, parcursul pe care l-au avut, contează şi cele două voci enorm. Nu mă pot compara cu ei, dar am încercat să fie un arbitraj corect, nu să ne ajute. A fost un arbitraj ok, ne-a ieşit, da”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro, după Rapid – FCSB 0-0.

Peluza Nord l-a făcut praf pe Marius Şumudică

Peluza Nord l-a făcut praf pe Marius Şumudică, după ce antrenorul Rapidului a spus despre fanii celor de la FCSB că sunt „zero barat”.

