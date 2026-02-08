Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR - "U" Cluj? Verdictul lui Porumboiu: "S-ar fi terminat acolo" - Antena Sport

Scandalul imens petrecut la finalul partidei dintre CFR Cluj și “U” a generat o multitudine de reacții din lumea fotbalului, iar recent Adrian Porumboiu și-a expus și el opinia în acest sens. Printre altele, fostul arbitru a vorbit despre cum ar fi putut fi evitat tot conflictul iscat care l-a avut pe Cristiano Bergodi protagonist.
Adrian Porumboiu a fost unul dintre personajele care au vorbit despre ce s-a întâmplat la partida câștigată de CFR contra rivalei din Cluj, iar fostul arbitru și acționar de la FC Vaslui a abordat mai multe planuri ale poveștii. Unul dintre ele s-a referit la modul în care a gestionat partida brigada lui Rareș Vidican, pe care l-a lăudat pentru cum a arbitrat duelul tensionat.
Asistentul lui Vidican putea face mai mult, crede Porumboiu
Fostul om din fotbal nu a avut și aceeași părere despre arbitrul de rezervă al centralului, George Roman. Porumboiu este de părere că asistentul lui Vidican îl putea solicita pe central pentru a-i acorda al doilea cartonaș galben lui Bergodi încă de când spiritele au început să se încingă și au început injuriile pe care le acuză ambele tabere.
Astfel, italianul ar fi fost eliminat și tot scandalul ar fi fost evitat, în viziunea lui Porumboiu.
“Arbitrajul lui Vidican a fost impecabil. A arbitrat foarte bine. Iar la acea bătaie, ce să facă?! Ce, e arbitru de box?! El și-a făcut treaba, a încercat totuși să liniștească spiritele. Problema este că arbitrul de rezervă, care a fost cel mai aproape de faza în care Cordea se înjura probabil cu Nistor și l-a înjurat și pe Bergodi, nu l-a solicitat pe Vidican.
Să-i spună că Bergodi, care avea deja un «galben», a părăsit iar spațiul tehnic. Vidican ar fi intervenit și cel mai probabil că i-ar fi eliminat și pe Bergodi și pe Nistor, poate și pe Cordea. Dar noi nu avem cum să știm care a fost comunicarea dintre ei. Dar da, arbitrul de rezervă trebuia să îl sesizeze pe arbitru de acest aspect, că Bergodi ieșise iar din spațiul tehnic.
Fiindcă totul s-a petrecut acolo, lângă el. Probabil că Vidican nu a mai observat asta, în tensiunea aia de final. Dar dacă l-a anunțat, Vidican trebuia să intervină și lucrurile s-ar fi terminat acolo“, a spus fostul arbitru și finanțator de la FC Vaslui, potrivit gsp.ro.
Toată povestea scandalului de la CFR – “U” Cluj
Duelul dintre CFR Cluj și “U” Cluj, câștigat de “feroviari” cu 3-2, a fost marcat de un scandal imens. Cu puțin timp înainte de încheierea partidei, Cristiano Bergodi a răbufnit pe margine, iar când centralul a fluierat finalul duelului, s-a dus “țintă” la Andrei Cordea și l-a luat la palme.
Din acel moment, toată situația a escaladat în ceva negativ, antrenorul și jucătorul fiind stăpâniți cu greu de cei din jur. În scenă a intrat și Karlo Muhar, care a vrut să sară la antrenorul lui “U” Cluj.
Tot scandalul ar fi pornit de la un moment în care Andrei Cordea a înjurat înspre banca rivalilor săi, el susținând că injuriile erau adresate către Dan Nistor, variantă care nu e agreată de mijlocașul “șepcilor roșii”. Veteranul a spus că fotbalistul de la CFR l-a înjurat de mamă pe Cristiano Bergodi, acesta fiind preusupul motiv pentru care italianul a “explodat”. În acest context, fiecare tabără are propria narativă și este dificil de spus cine are dreptate.
