Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR - "U" Cluj? Verdictul lui Porumboiu: "S-ar fi terminat acolo" - Antena Sport

Scandalul imens petrecut la finalul partidei dintre CFR Cluj și “U” a generat o multitudine de reacții din lumea fotbalului, iar recent Adrian Porumboiu și-a expus și el opinia în acest sens. Printre altele, fostul arbitru a vorbit despre cum ar fi putut fi evitat tot conflictul iscat care l-a avut pe Cristiano Bergodi protagonist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Porumboiu a fost unul dintre personajele care au vorbit despre ce s-a întâmplat la partida câștigată de CFR contra rivalei din Cluj, iar fostul arbitru și acționar de la FC Vaslui a abordat mai multe planuri ale poveștii. Unul dintre ele s-a referit la modul în care a gestionat partida brigada lui Rareș Vidican, pe care l-a lăudat pentru cum a arbitrat duelul tensionat.

Asistentul lui Vidican putea face mai mult, crede Porumboiu

Fostul om din fotbal nu a avut și aceeași părere despre arbitrul de rezervă al centralului, George Roman. Porumboiu este de părere că asistentul lui Vidican îl putea solicita pe central pentru a-i acorda al doilea cartonaș galben lui Bergodi încă de când spiritele au început să se încingă și au început injuriile pe care le acuză ambele tabere.

Astfel, italianul ar fi fost eliminat și tot scandalul ar fi fost evitat, în viziunea lui Porumboiu.

“Arbitrajul lui Vidican a fost impecabil. A arbitrat foarte bine. Iar la acea bătaie, ce să facă?! Ce, e arbitru de box?! El și-a făcut treaba, a încercat totuși să liniștească spiritele. Problema este că arbitrul de rezervă, care a fost cel mai aproape de faza în care Cordea se înjura probabil cu Nistor și l-a înjurat și pe Bergodi, nu l-a solicitat pe Vidican.