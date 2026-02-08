Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 13:00

Dan Nistor şi Andrei Cordea - captură Digi Sport

Încă un moment neaşteptat a avut loc la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj (3-2), după scandalul uriaş provocat de Andrei Cordea (26 de ani) şi Cristiano Bergodi (61 de ani).

Dan Nistor (37 de ani) se pregătea pentru flash-interviu, unul întârziat de bucuria celor de la CFR Cluj. Aflat în faţa microfonului, mijlocaşul s-a trezit cu Andrei Cordea lângă el, conform imaginilor digisport.ro.

Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului

Cordea a venit să se împace cu Nistor şi l-a îmbrăţişat pe acesta. Jucătorul lui U nu a stat pe gânduri şi i-a transmis acestuia “nu-i frumos ce ai făcut!”. A urmat un dialog extrem de scurt în care fotbalistul lui Daniel Pancu îl asigura pe Nistor că nu către el s-au îndreptat injuriile.

“Vorbim dup-aia”, i-a transmis fostul jucător de la Dinamo, înainte să înceapă interviul, unul în care nu l-a iertat pe Cordea.

“Cordea mi-a spus acum că mie mi-a făcut anumite semne. Nu erau pentru mine, erau pentru altcineva, dar îl las în pace, să creadă că e ca el. Nu e ca el. Nu trebuia să facă acele gesturi pentru că e un jucător profesionist, joacă la un nivel foarte mare.

Acele gesturi erau către Mister, e normal (n.r. că s-a supărat). Nu pot să reproduc. S-ar putea să le vedeţi, să le daţi la televizor”, a declarat Dan Nistor, pentru sursa citată.

Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi

U Cluj ar putea avea serios de suferit după incidentul regretabil provocat de Cristiano Bergodi. Antrenorul “Şepcilor Roşii” a sărit pur şi simplu la bătaie cu Andrei Cordea, după ce jucătorul de la CFR l-a înjurat. Totul s-a întâmplat la finalul derby-ului CFR – U Cluj 3-2.

În funcţie de cum va fi interpretată ieşirea lui Cristiano Bergodi, acesta va suferi o suspendare de la 1 la 12 luni, sau chiar de la 6 la 12 luni, dacă tot scandalul va fi considerat o altercaţie.

