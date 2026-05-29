Dinamo – FCSB LIVE TEXT (20:30). Derby uriaş pentru calificarea în Conference League. Echipele probabile

Dinamo – FCSB, barajul pentru calificarea în turul doi preliminar din Conference League, se va disputa azi, de la ora 20:30. Meciul de pe arena Arcul de Triumf va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo forţează prima calificare în cupele europene după o pauză de nouă ani. De cealaltă parte, FCSB încearcă să-şi “salveze” sezonul, după ratarea ruşinoasă a play-off-ului.

Dinamo – FCSB LIVE TEXT (20:30)

Pentru a ajunge la derby-ul cu Dinamo, decisiv pentru calificarea în Conference League, FCSB a fost nevoită să treacă de încă un baraj. Roş-albaştrii au învins-o cu emoţii pe Botoşani, scor 4-3, Octavian Popescu marcând golul victoriei în minutul 107.

Derby-ul dintre Dinamo şi FCSB se va juca pe arena Arcul de Triumf, dat fiind faptul că Arena Naţională nu a mai fost disponibilă pentru meciuri de fotbal pe acest final de sezon, organizându-se concerte şi alte evenimente extrasportive. Fanii “câinilor” au cumpărat toate biletele în doar câteva minute.

De cealaltă parte, FCSB va fi susţinută de aproximativ 600 de suporteri la partida cu marea rivală. Stadionul Arcul de Triumf are o capacitate de puţin peste 8000 de locuri.