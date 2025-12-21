Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 9:45

Comentarii
Nicolae Stanciu / Profimedia

Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid, mai ales că fotbalistul de 32 de ani își dorește să revină în circuitul echipei naționale de fotbal a României.

Giovanni Becali a comentat posibila venire a mijlocașului la formația antrenată de Costel Gâlcă și a explicat care ar fi singura problemă care ar sta în calea acestui transfer.

Nicolae Stanciu la Rapid? Singurul impediment în viziunea lui Giovanni Beclai

Cu doar trei meciuri jucate la Genoa în acest sezon de Serie A, Nicolae Stanciu trebuie să facă o schimbare pentru a putea intra din nou în atenția selecționerului Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia.

Rapid ar fi o opțiune pentru fotbalistul român, mai ales că giuleștenii au nevoie de un coordonator la centrul terenului, acolo unde activează Stanciu. Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție pusă de fotbalist și cum ar fi primit de suporterii alb-vișinii.

„(n.r. – Se tot vorbește de transferuri la Rapid) Mauro Pederzoli cunoaște tot fotbalul italian. Eu zic că cel mai bun număr 10 pentru ei este Stanciu. El, la 32 de ani, este jucătorul care pe noi ne ține în viață la echipa națională de 7-8 ani. E jucătorul care a jucat de cele mai multe ori la echipa națională, are peste 70 de selecții. El și cu Răzvan Marin au cele mai multe selecții.

(n.r. – Vrea Stanciu să meargă la Rapid?) Dacă el ar avea același salariu… Ar plăti Șucu jumătate, iar Genoa cealaltă jumătate, măcar să fie împrumutat un an cu opțiune de încă un an. El are 84 de selecții, mai multe decât Răzvan Marin”.

Giovanni Becali: „Nu cred că suporterii rapidiști l-ar fluiera”

„Stanciu este un jucător de bază, a jucat la echipe importante, a luat campionate. La vârsta lui, eu aș veni să joc doi ani la Rapid. (n.r. – E și trecutul roș-albastru al lui Stanciu) Nu mai are importanță! Nu mai sunt timpurile acelea cu Dănciulescu, Cămătaru.

E adevărat că va conta cum îl va percepe fanul rapidist, dar eu cred că Stanciu este un jucător disciplinat, știe să respecte. E cuminte, nu cred că suporterii rapidiști, dacă ar veni, l-ar fluiera. Eu zic că e cea mai bună variantă. E număr 10, box-to-box… Îți acoperă trei poziții, depinde de echipele cu care joci.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
I-ar ajuta foarte mult, Rapid nu are așa ceva. E Christensen, dar nu are calitățile lui Stanciu. Nu se știe încă la Genoa, eu cred că va juca, nu va rămâne rezervă eternă”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

