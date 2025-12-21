Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție - Antena Sport

Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid, mai ales că fotbalistul de 32 de ani își dorește să revină în circuitul echipei naționale de fotbal a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a comentat posibila venire a mijlocașului la formația antrenată de Costel Gâlcă și a explicat care ar fi singura problemă care ar sta în calea acestui transfer.

Nicolae Stanciu la Rapid? Singurul impediment în viziunea lui Giovanni Beclai

Cu doar trei meciuri jucate la Genoa în acest sezon de Serie A, Nicolae Stanciu trebuie să facă o schimbare pentru a putea intra din nou în atenția selecționerului Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia.

Rapid ar fi o opțiune pentru fotbalistul român, mai ales că giuleștenii au nevoie de un coordonator la centrul terenului, acolo unde activează Stanciu. Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție pusă de fotbalist și cum ar fi primit de suporterii alb-vișinii.

„(n.r. – Se tot vorbește de transferuri la Rapid) Mauro Pederzoli cunoaște tot fotbalul italian. Eu zic că cel mai bun număr 10 pentru ei este Stanciu. El, la 32 de ani, este jucătorul care pe noi ne ține în viață la echipa națională de 7-8 ani. E jucătorul care a jucat de cele mai multe ori la echipa națională, are peste 70 de selecții. El și cu Răzvan Marin au cele mai multe selecții.