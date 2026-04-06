Jucătorii Rapidului, luați la țintă de Victor Angelescu după eșecul cu U Cluj: „Nu aveam voie să pierdem”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 20:44

Comentarii
Dan Şucu şi Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu a oferit o reacție dură, după ce Rapid a fost învinsă de U Cluj, scor 1-2, în etapa a treia de play-off. Președintele giuleștenilor nu și-a putut explica eșecul suferit, ținând cont că echipa a avut avantaj de 1-0 la pauză.

Angelescu i-a criticat pe jucătorii lui Costel Gâlcă pentru jocul prestat în a doua repriză. Oficialul formației de sub Grant a subliniat faptul că echipa nu avea voie să piardă o astfel de partidă, distanța față de liderul U Cluj fiind acum de cinci puncte.

Victor Angelescu, discurs dur după Rapid – U Cluj 1-2

Victor Angelescu a mai declarat că supărarea e mare în Giulești, după înfrângerea cu U Cluj. Acesta a transmis că elevii lui Costel Gâlcă ar fi trebuit însă să gestioneze altfel repriza a doua.

„Supărare mare…am făcut un meci, o a doua repriză pe care nu mi-o pot explica. Nu trebuia să pierdem niciodată meciul ăsta. Am făcut un joc pe care nu trebuia să-l facem.

Am intrat într-un joc pe care trebuia să-l gestionăm mult mai bine. Nu ne-am regăsit și e ciudat, pentru că poți să prinzi o zi proastă, dar după prima repriză, când puteam intra lejer cu 2-0 la pauză… în partea a doua să joci doar pe tranziții, contre… Am interpretat foarte prost repriza a doua.

Cred că ține și de jucători, cel puțin la golul egalizator sunt trei greșeli. Inclusiv după gol au fost 7-8 minute în care ei aveau o fază, noi mergeam pe contraatac, iar apoi pierdeam mingea.

S-a întâmplat asta de 4-5 ori…n-aveam voie să pierdem un asemenea meci”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
