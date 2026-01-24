"Dă-i drumul, Gigi!" Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro! - Antena Sport

Se vorbeşte tot mai intens despre transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB. Un impresar italian, Giuseppe Piraino, care susţine că îl reprezintă pe român, a anunţat că jucătorul este de vânzare pentru 7,5 milioane de euro!
Şi Giovanni Becali crede că e momentul ca Gigi Becali să-l transfere pe Daniel Bîrligea cu o sumă sub clauza de reziliere, iar ulterior să cumpere alt atacant de 2-3 milioane de euro.
„Dinamo Zagreb e o echipă puternică, mă așteptam la o luptă crâncenă, la un rezultat de egalitate măcar, sau să pierzi cu 1-0 pe final… Dar să pierzi de maniera asta. La 2-1 credeam că se poate întâmpla ceva.
Bîrligea nu va juca în meciul următor, are cumul de cartonașe galbene. Dacă are ceva și are o ofertă de 5-6-7 milioane de euro, dă-i drumul, Gigi, și dai 2-3 milioane pe altul.
Proprietarii de fotbal trebuie să înțeleagă că trebuie să dea drumul jucătorilor când încep să facă precum un cal nărăvaș. Patronii trebuie să spună ‘nu mai vreau 18 milioane de euro, adu-mi o ofertă de 4-5 milioane și îl las’”, a declarat Giovanni Becali, pentru Fanatik.ro.
Bîrligea a înscris 3 goluri şi a reuşit un assist în cele 14 meciuri în care a jucat în campionat în acest sezon. Bîrligea a înscris 5 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a evoluat pentru FCSB în Europa League sezonul acesta.
Sezonul trecut Bîrligea a fost al doilea golgheter al Ligii 1. A marcat 16 goluri în total, 14 pentru FCSB şi 2 pentru CFR Cluj. Totodată, a mai reuşit 4 assist-uri, unul pentru FCSB şi 3 pentru CFR Cluj. Născut în Brăila, Bîrligea a copilărit în Italia. A făcut junioratul la academia lui Palermo.
