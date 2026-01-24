Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Dă-i drumul, Gigi!" Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!

“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!

Radu Constantin Publicat: 24 ianuarie 2026, 23:21

Comentarii
Dă-i drumul, Gigi! Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!

Se vorbeşte tot mai intens despre transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB. Un impresar italian, Giuseppe Piraino, care susţine că îl reprezintă pe român, a anunţat că jucătorul este de vânzare pentru 7,5 milioane de euro!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi Giovanni Becali crede că e momentul ca Gigi Becali să-l transfere pe Daniel Bîrligea cu o sumă sub clauza de reziliere, iar ulterior să cumpere alt atacant de 2-3 milioane de euro.

„Dinamo Zagreb e o echipă puternică, mă așteptam la o luptă crâncenă, la un rezultat de egalitate măcar, sau să pierzi cu 1-0 pe final… Dar să pierzi de maniera asta. La 2-1 credeam că se poate întâmpla ceva.

Bîrligea nu va juca în meciul următor, are cumul de cartonașe galbene. Dacă are ceva și are o ofertă de 5-6-7 milioane de euro, dă-i drumul, Gigi, și dai 2-3 milioane pe altul.

Proprietarii de fotbal trebuie să înțeleagă că trebuie să dea drumul jucătorilor când încep să facă precum un cal nărăvaș. Patronii trebuie să spună ‘nu mai vreau 18 milioane de euro, adu-mi o ofertă de 4-5 milioane și îl las’”, a declarat Giovanni Becali, pentru Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Bîrligea a înscris 3 goluri şi a reuşit un assist în cele 14 meciuri în care a jucat în campionat în acest sezon. Bîrligea a înscris 5 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a evoluat pentru FCSB în Europa League sezonul acesta.

Sezonul trecut Bîrligea a fost al doilea golgheter al Ligii 1. A marcat 16 goluri în total, 14 pentru FCSB şi 2 pentru CFR Cluj. Totodată, a mai reuşit 4 assist-uri, unul pentru FCSB şi 3 pentru CFR Cluj. Născut în Brăila, Bîrligea a copilărit în Italia. A făcut junioratul la academia lui Palermo.

Mica Unire, sărbătorită în toată țara. După huiduieli, Nicușor Dan s-a prins în horă cu româniiMica Unire, sărbătorită în toată țara. După huiduieli, Nicușor Dan s-a prins în horă cu românii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
23:36
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
23:29
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
22:56
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara
22:53
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
22:37
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”
22:36
Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 4 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 5 Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei 6 Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul