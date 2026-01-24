Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: "O afacere foarte bună" - Antena Sport

Impresarul italian Giuseppe Piraino a transmis că atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea fi transferat de la FCSB în schimbul sumei de 7.5 milioane de euro.

Această sumă reprezintă jumătate din clauza de reziliere a atacantului, care e de 15 milioane de euro. Becali a insistat pentru această clauză atunci când l-a adus de la CFR Cluj. Bîrligea e cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com şi are contract cu FCSB până în vara lui 2029.

Un impresar italian a susţinut că Bîrligea ar costa circa 7.5 milioane de euro

„După părerea mea, cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la Steaua București (n.r.: FCSB). A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat. Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă.

Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt. În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul Steaua (n.r.: FCSB), pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună”, a declarat impresarul Giuseppe Piraino pentru sportitalia.it.

Daniel Bîrligea a înscris singurul gol al FCSB-ului în meciul pierdut cu un scor umilitor, 1-4, de campioana României cu Dinamo Zagreb.