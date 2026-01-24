Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: "O afacere foarte bună" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: “O afacere foarte bună”

Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: “O afacere foarte bună”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 15:20

Comentarii
Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: O afacere foarte bună

Daniel Bîrligea, după un gol / Profimedia Images

Impresarul italian Giuseppe Piraino a transmis că atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea fi transferat de la FCSB în schimbul sumei de 7.5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Această sumă reprezintă jumătate din clauza de reziliere a atacantului, care e de 15 milioane de euro. Becali a insistat pentru această clauză atunci când l-a adus de la CFR Cluj. Bîrligea e cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com şi are contract cu FCSB până în vara lui 2029.

Un impresar italian a susţinut că Bîrligea ar costa circa 7.5 milioane de euro

După părerea mea, cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la Steaua București (n.r.: FCSB). A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat. Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă.

Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt. În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul Steaua (n.r.: FCSB), pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună”, a declarat impresarul Giuseppe Piraino pentru sportitalia.it.

Daniel Bîrligea a înscris singurul gol al FCSB-ului în meciul pierdut cu un scor umilitor, 1-4, de campioana României cu Dinamo Zagreb.

Reclamă
Reclamă

Bîrligea a înscris 3 goluri şi a reuşit un assist în cele 14 meciuri în care a jucat în campionat în acest sezon. Bîrligea a înscris 5 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a evoluat pentru FCSB în Europa League sezonul acesta.

Sezonul trecut Bîrligea a fost al doilea golgheter al Ligii 1. A marcat 16 goluri în total, 14 pentru FCSB şi 2 pentru CFR Cluj. Totodată, a mai reuşit 4 assist-uri, unul pentru FCSB şi 3 pentru CFR Cluj. Născut în Brăila, Bîrligea a copilărit în Italia. A făcut junioratul la academia lui Palermo.

"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Mesajul surprinzător din doar 6 cuvinte
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Mesajul surprinzător din doar 6 cuvinte
14:43
Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: “E principala favorită”
14:42
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini”
13:40
Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia
13:37
FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj
13:18
Novak Djokovic este uriaș! Performanță remarcabilă stabilită la Australian Open
13:14
Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz!
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”