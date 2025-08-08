Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj - Antena Sport

Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător.

Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei din Gruia.

Dan Petrescu a luat decizia: Drilon Islami, OUT de la CFR Cluj

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Dan Petrescu a decis să nu se bazeze pe Drilon Islami. Se pare că tehnicianul ar prefera ca, prin plecarea kosovarului, să elibereze un loc pentru a forța un nou transfer, în perioada de mercato.

Drilon Islami a ajuns la CFR Cluj în luna iulie, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de FC Prishtina. În cariera sa a cucerit un titlu de campion, alături de Drita, dar și o Supercupă, cu Prishtina.

De la sosirea în România, kosovarul a fost în lotul CFR-ului doar la meciul cu Universitatea Craiova. În acea partidă, Dan Petrescu l-a ținut pe banca de rezerve.