Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj - Antena Sport

Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător.
Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei din Gruia.
Dan Petrescu a luat decizia: Drilon Islami, OUT de la CFR Cluj
Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Dan Petrescu a decis să nu se bazeze pe Drilon Islami. Se pare că tehnicianul ar prefera ca, prin plecarea kosovarului, să elibereze un loc pentru a forța un nou transfer, în perioada de mercato.
Drilon Islami a ajuns la CFR Cluj în luna iulie, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de FC Prishtina. În cariera sa a cucerit un titlu de campion, alături de Drita, dar și o Supercupă, cu Prishtina.
De la sosirea în România, kosovarul a fost în lotul CFR-ului doar la meciul cu Universitatea Craiova. În acea partidă, Dan Petrescu l-a ținut pe banca de rezerve.
În momentul de față, Drilon Islami este cotat la suma de 600.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
“Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva”
Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige.
“Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul 1. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri! Nici n-a vrut să se ducă să se uite.