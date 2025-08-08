Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 19:33

Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj

Profimedia

Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător.

Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei din Gruia.

Dan Petrescu a luat decizia: Drilon Islami, OUT de la CFR Cluj

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Dan Petrescu a decis să nu se bazeze pe Drilon Islami. Se pare că tehnicianul ar prefera ca, prin plecarea kosovarului, să elibereze un loc pentru a forța un nou transfer, în perioada de mercato.

Drilon Islami a ajuns la CFR Cluj în luna iulie, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de FC Prishtina. În cariera sa a cucerit un titlu de campion, alături de Drita, dar și o Supercupă, cu Prishtina.

De la sosirea în România, kosovarul a fost în lotul CFR-ului doar la meciul cu Universitatea Craiova. În acea partidă, Dan Petrescu l-a ținut pe banca de rezerve.

În momentul de față, Drilon Islami este cotat la suma de 600.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

“Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva”

Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige.

“Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul 1. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri! Nici n-a vrut să se ducă să se uite.

Tot meciul, arbitrajul a fost pro-Braga. N-am mai văzut așa ceva de mult timp. Nu mai zic nimic. Nu vreau să o dau pe arbitraj, că e mai bună Braga decât noi, dar azi nu merita să câștige. Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru.

Nici n-a vrut să se uite. Nu e doar penalty-ul. Tot ce a făcut. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, pentru că mi-e teamă că o să mă suspende. Acest arbitru a fost… Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut.

Braga a avut trei șuturi și a dat două goluri. Ăsta este norocul nostru. Am avut noroc cu Lugano și de atunci luăm gol la fiecare șut. Am avut șuturi, am avut faze, am încercat. La cornere am avut ghinion, că puteam să marcăm. Am luat niște goluri pe care înainte nu le luam în Europa. Dacă era 1-1, mergeam cu șanse mari acolo, că am jucat foarte bine aici.

L-am băgat pe Cordea, care a făcut cinci zile antrenament, pe Keita, care a făcut două antrenamente, dar a jucat la Petrolul, și pe Simao, care are trei zile de antrenament, dar astea au fost soluțiile. Cred că meritam un egal”, a declarat Dan Petrescu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Braga 1-2.

