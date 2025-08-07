"Zice lumea că sunt nebun...". Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj - Braga 1-2: "N-am mai văzut aşa ceva" - Antena Sport

Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige.

Dan Petrescu s-a legat de faza din minutul 69, atunci când Bosec a fost împins în careu de Salazar. Arbitrul nu a dictat penalty şi i-a acordat cartonaş galben antrenorului clujenilor.

Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2

Dan Petrescu a subliniat că arbitrul partidei, azerul Elchin Masiyev, nici nu a mers la VAR să revadă faza controversată din interiorul careului celor de la Braga.

Antrenorul clujenilor a mai declarat că în cazul unui rezultat de egalitate în meciul tur, echipa sa ar fi avut mari şanse să se califice în Portugalia.

“Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul 1. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri! Nici n-a vrut să se ducă să se uite.