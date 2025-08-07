"Zice lumea că sunt nebun...". Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj - Braga 1-2: "N-am mai văzut aşa ceva" - Antena Sport

Închide meniul
"Zice lumea că sunt nebun...". Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj - Braga 1-2: "N-am mai văzut aşa ceva"

Home | Fotbal | Europa League | "Zice lumea că sunt nebun…". Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: "N-am mai văzut aşa ceva"

“Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva”

Publicat: 7 august 2025, 22:29

Zice lumea că sunt nebun…. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: N-am mai văzut aşa ceva

Dan Petrescu / Profimedia Images

Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige.

Dan Petrescu s-a legat de faza din minutul 69, atunci când Bosec a fost împins în careu de Salazar. Arbitrul nu a dictat penalty şi i-a acordat cartonaş galben antrenorului clujenilor.

Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2

Dan Petrescu a subliniat că arbitrul partidei, azerul Elchin Masiyev, nici nu a mers la VAR să revadă faza controversată din interiorul careului celor de la Braga.

Antrenorul clujenilor a mai declarat că în cazul unui rezultat de egalitate în meciul tur, echipa sa ar fi avut mari şanse să se califice în Portugalia.

“Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul 1. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri! Nici n-a vrut să se ducă să se uite.

Tot meciul, arbitrajul a fost pro-Braga. N-am mai văzut așa ceva de mult timp. Nu mai zic nimic. Nu vreau să o dau pe arbitraj, că e mai bună Braga decât noi, dar azi nu merita să câștige. Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru.

Nici n-a vrut să se uite. Nu e doar penalty-ul. Tot ce a făcut. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, pentru că mi-e teamă că o să mă suspende. Acest arbitru a fost… Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut.

Braga a avut trei șuturi și a dat două goluri. Ăsta este norocul nostru. Am avut noroc cu Lugano și de atunci luăm gol la fiecare șut. Am avut șuturi, am avut faze, am încercat. La cornere am avut ghinion, că puteam să marcăm. Am luat niște goluri pe care înainte nu le luam în Europa. Dacă era 1-1, mergeam cu șanse mari acolo, că am jucat foarte bine aici.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
L-am băgat pe Cordea, care a făcut cinci zile antrenament, pe Keita, care a făcut două antrenamente, dar a jucat la Petrolul, și pe Simao, care are trei zile de antrenament, dar astea au fost soluțiile. Cred că meritam un egal”, a declarat Dan Petrescu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Braga 1-2.

Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga

Neluţu Varga a declarat că echipa sa va prinde play-off-ul de Europa League. Patronul de la CFR Cluj a transmis că are încredere totală în Dan Petrescu şi în jucătorii săi.

Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a declarat Neluţu Varga, conform gsp.ro, după CFR Cluj – Braga 1-2.

