Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu: "Ce legătură are una cu cealaltă?" - Antena Sport

Dan Şucu a dat o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu, în scandalul momentului din fotbalul românesc. Acţionarul majoritar de la Rapid nu şi-a explicat atacul lansat de preşedintele LPF la adresa sa.

După ce Dan Şucu i-a cerut public demisia, Gino Iorgulescu a reacţionat şi l-a ameninţat pe şeful de la Rapid- “Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor”, a transmis preşedintele LPF.

Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu

Întrebat despre atacul lui Gino Iorgulescu, Dan Şucu a avut o nouă reacţie dură. Acesta a transmis că replica dată de preşedintele LPF nu are nicio legătură cu problema expusă de el.

“Am plecat câteva zile din București… eu am spus ce am avut de spus. Ce legătură are una cu alta?! Că nu înțeleg! Eu am discutat despre faptul că un angajat al Ligii hotărăște ceva de capul lui fără să se consulte cu membrii Ligii!

Despre ce vorbim acum? S-au făcut multe prune astă-toamnă, nu? Ce legătură are una cu cealaltă? Răspundem la altceva? Că n-am înțeles! Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie? N-are nicio legătură cu ce am vorbit eu!”, a declarat Dan Şucu, conform prosport.ro.