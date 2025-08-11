Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu: "Ce legătură are una cu cealaltă?" - Antena Sport

Dan Şucu a dat o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu, în scandalul momentului din fotbalul românesc. Acţionarul majoritar de la Rapid nu şi-a explicat atacul lansat de preşedintele LPF la adresa sa.
După ce Dan Şucu i-a cerut public demisia, Gino Iorgulescu a reacţionat şi l-a ameninţat pe şeful de la Rapid- “Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor”, a transmis preşedintele LPF.
Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu
Întrebat despre atacul lui Gino Iorgulescu, Dan Şucu a avut o nouă reacţie dură. Acesta a transmis că replica dată de preşedintele LPF nu are nicio legătură cu problema expusă de el.
“Am plecat câteva zile din București… eu am spus ce am avut de spus. Ce legătură are una cu alta?! Că nu înțeleg! Eu am discutat despre faptul că un angajat al Ligii hotărăște ceva de capul lui fără să se consulte cu membrii Ligii!
Despre ce vorbim acum? S-au făcut multe prune astă-toamnă, nu? Ce legătură are una cu cealaltă? Răspundem la altceva? Că n-am înțeles! Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie? N-are nicio legătură cu ce am vorbit eu!”, a declarat Dan Şucu, conform prosport.ro.
Scandalul a pornit după ce LPF a schimbat o lege, în urma căreia Malcom Edjouma a putut fi trecut pe lista de campionat de FCSB. Dan Şucu, cât şi Mihai Rotaru, au răbufnit, fiind nemulţumiţi de faptul că regula s-a schimbat în plin campionat, fără aprobarea celorlalte echipe din Liga 1.
Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali
Patronul FCSB i-a oferit o replică, iar acționarul majoritar din Giulești a ținut să continue războiul declarațiilor. Șucu l-a acuzat pe Becali că nu înțelege cum ar trebui să lucreze într-un mediu alături de toate cluburile din Liga 1 și că nu se așteaptă ca ceva să se schimbe acum la patronul din Pipera.
“Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.