Dan Șucu și-a trimis scouterii la un meci de play-off. Ce jucător i-a atras atenția și vrea să-l transfere

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 17:21

Dan Șucu, în timpul unui meci/ Profimedia

Dan Șucu și-a trimis scouterii la un meci din play-off-ul Ligii 1, cel dintre Dinamo și U Cluj, din etapa a cincea. Patronul de la Genoa pregătește un transfer surprinzător.

Partida dintre Dinamo și U Cluj se va disputa azi, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Cu o victorie, clujenii își vor consolida primul loc.

Dan Șucu și-a trimis scouterii de la Genoa la Dinamo – U Cluj: Andrei Coubiș, urmărit

Andrei Coubiș i-a atras atenția lui Dan Șucu, astfel că acesta a decis să-și trimită scouterii de la Genoa la duelul dintre Dinamo și U Cluj, notează fanatik.ro. Tânărul stopper al clujenilor va fi urmărit de italieni din tribune la duelul din această rundă.

Pe lângă cei de la Genoa, și scouteri de la Sassuolo vor fi prezenți la partida dintre Dinamo și U Cluj, tot pentru a-l monitoriza pe Andrei Coubiș.

Tânărul stopper de 22 de ani a semnat cu U Cluj în iarnă, sub formă de împrumut. Clujenii au dat o lovitură importantă, transferându-l de la Sampdoria, până în vară. La finalul sezonului, formația din Ardeal trebuie să achite suma de 125.000 de euro pentru un transfer definitiv al fundașului.

Coubiș s-a adaptat imediat sub comanda lui Cristiano Bergodi, fiind convocat și la echipa națională de regretatul Mircea Lucescu, pentru meciurile de luna trecută. Tânărul fundaș central a devenit titular indiscutabil la liderul play-off-ului, astfel că le-a atras atenția celor de la Genoa și Sassuolo.

  • 500.000 de euro este cota lui Andrei Coubiș
  • 2 goluri și o pasă decisivă – cifrele lui Coubiș în cele 12 meciuri bifate la U Cluj
Loading ... Loading ...
