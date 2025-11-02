Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere" - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani) a fost aproape de un transfer la FCSB, dar totul a picat după conflictul dintre Gigi Becali şi Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş.
Fundaşul cotat la 700.000 de euro a adunat 15 meciuri în Liga 1 şi şi-a trecut în cont un assist. Becali nu mai vrea însă să audă de fotbalistul piteştenilor.
Mario Tudose nu va mai ajunge la FCSB
“Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.
Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali
Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri.
“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.
Mai precis, pentru ca Benfica să nu încaseze jumătate din suma totală a eventualulu transfer al lui Mario Tudose la FCSB, Becali ar fi plătit iniţial 400.000 de euro pentru fundaşul de 20 de ani evaluat la 350.000 de euro, suma din care lusitanii ar fi primit jumătate (200.000 de euro). Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat un jucător de la piteşteni, pe care l-ar fi evaluat la 600.000 de euro.
