Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere" - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani) a fost aproape de un transfer la FCSB, dar totul a picat după conflictul dintre Gigi Becali şi Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş.

Fundaşul cotat la 700.000 de euro a adunat 15 meciuri în Liga 1 şi şi-a trecut în cont un assist. Becali nu mai vrea însă să audă de fotbalistul piteştenilor.

Mario Tudose nu va mai ajunge la FCSB

“Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.

Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali

Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri.