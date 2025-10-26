Daniel Bîrligea, dezvăluiri despre momentul care l-a deblocat: „Aveam o frustrare interioară” - Antena Sport

FCSB a obținut un succes categoric împotriva celor de la UTA, scor 4-0, în etapa cu numărul 14 din Liga 1. Campioana României a controlat partida în totalitate, profitând din plin de superioritatea numerică, din finalul primei reprize.

Cu această victorie, gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la doar trei puncte de primul loc de play-off, ocupat de către cei de la Oțelul Galați.

Daniel Bîrligea, descătușat după victoria cu UTA

După eșecul uluitor suferit în runda precedentă, scor 1-2 cu Metaloglobus, FCSB a învins UTA Arad, într-un meci controlat de campioana României, disputat în fața unei asistențe reduse pe Arena Națională.

Darius Olaru a marcat după o pauză de 10 luni în campionatul intern, în timp ce Mamadou Thiam a înscris primul său gol de la transferul la FCSB. După fluierul final, Daniel Bîrligea a împărtășit prin ce stări a trecut în ultima perioadă și a explicat cât de mult a contat golul cu Bologna.

„Da, nu am cuvinte. A fost o seară frumoasă, ne-am distrat, am luptat și am adus cele trei puncte. Sunt importante pentru noi și sperăm să ne revenim. Am încercat și s-a dus în poartă, e greu să dai gol dacă nu încerci. Nu prea îmi vin șuturile de la distanță, pentru că sunt mereu în careu.