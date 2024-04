Daniel Niculae nu s-a putut abţine după FCSB - Rapid 2-2. Reacţie din şase cuvinte a preşedintelui din Giuleşti - Antena Sport

„Să-i luați interviu lui Radu Petrescu„, a declarat Daniel Niculae la zona mixtă.

Cea mai controversată fază din FCSB – Rapid s-a produs în minutul 23. Rapid a marcat pentru a treia oară , dar Marcel Bîrsan a decis că Albion Rrahmani a influenţa faza şi a anulat golul marcat de kosovar.

Marius Avram e de părere că Marcel Bîrsan trebuia să valideze golul lui Hasani.

„Ca întotdeauna încep cu legile jocului. Trebuie să vedem dacă în momentul şutului îi obturează câmpul vizual al jucătorului. El nu încearcă să joace mingea, el vede şi sare. Daca prin săritură îl împiedică pe Târnovanu. Din punctul meu de vedere, golul este perfect valabil. Târnovanu vede mingea mereu. E o întrebare bună de ce nu a fost validat. Nu înţeleg de ce nu a fost chemat Bîrsan”, a spus Marius Avram la digisport.ro.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Chiricheş (Dawa 42), Radunovic – Lixandru (Alhassan 77), Ad. Şut, Olaru – Oct. Popescu (Radaslavescu 77), Miculescu (Al. Băluţă 46), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

RAPID: Aioani – Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Hromada (Emmers 51), Oaidă, Hasani (Burmaz 71) – E. Krasniqi, A. Rrahmani, Petrila (Funsho Bamgboye 71). ANTRENOR: Bogdan Lobonţ Cartonaşe galbene: Fl. Coman 42, V. Creţu 79, Olaru 90+2, Radunovic 90+2 / Oaidă 20, Hromada 29, P. Iacob 37, Funsho Bamgboye 82, Braun 90+2, A. Rrahmani 90+2 Arbitri: Marcel Bîrsan – George Florin Neacşu, Imre-Laszlo Bucsi – George Cătălin Găman Arbitri VAR: Radu Petrescu – Marius Badea Observator: Augustus Constantin Cristi Săpunaru a pus tunurile pe arbitraj după FCSB – Rapid 2-2 „Nu voi comenta arbitrajul, nu e stilul meu. Totuși, la golul lui Băluță am văzut că mingea e afară, dar VAR-ul în România lasă de dorit, e penibil! mai bine jucăm fără VAR. E penibil, penibil penibil! Nici nu avem suficiente camere! Mă rog, nu mai vreau să spun nimic despre arbitraj.

Astăzi, după mult timp, am fost o echipă. Am fost mai agresivi, mai răi în teren. Am avut și ocazii în repriza secundă. Suntem la 3 puncte de locul 2, avem meciuri directe, nu s-a încheiat lupta.

Nu știu ce nu a mai funcționat la noi, dar nu a fost din vina lui Cristiano Bergodi. A fost vina noastră.

Astăzi am fost mai răi, așa e într-un derby. Totuși, păcat că s-a terminat egal și păcat de munca băieților.

Suntem obligați să ne revenim după meciul ăsta. Dacă nu ne revenim, nu ne mai batem pentru locul 2. Rapid este un club mare, o echipă cu pretenții.

Nu țin minte să fi pierdut vreodată 4 meciuri la rând, la Rapid. Cei care cad și nu se ridică nu au nimic de câștigat în viață.

Dacă nu ne revenim, poate veni un alt antrenor și să plece și el, fără nicio vină! Nu e vina nimănui că suntem noi pe altă planetă!”, a spus Cristi Săpunaru.

