Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat - Antena Sport

Daniel Pancu aşteaptă şi el să vadă deznodământul telenovelei Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani pe care CFR Cluj a anunţat în mai multe rânduri că va face tot posibilul să îl vândă în următoarea perioadă de mercato.
Chiar dacă nu a fost deranjat că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB, antrenorul feroviarilor crede că Munteanu trebuie să dea totul la echipa de club şi la naţională.
Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu
“Dacă vine la antrenamente pe 3 ianuarie, e în continuare jucătorul CFR-ului, dacă mai stă o săptămână sau încă 2 ani la CFR iarăşi nu depinde de mine. Eu îi doresc tot binele, el ştie foarte bine lucrul ăsta şi e un jucător în care eu am mare încredere.
Eu am mare încredere în capacitatea lui, de tehnică nu mai vorbim, de inteligenţă nu mai vorbim, sigur că trebuie să îşi găsească un mediu. S-au întâmplat lucruri care se întâmplă în viaţa unui fotbalist mai rar, foarte rar, dar i s-au întâmplat lui.
Trebuie să ştergi cu buretele şi să mergi mai departe, aici arăţi că eşti foarte puternic şi că eşti deja matur şi pregătit pentru alte bătălii. Din ce am văzut eu, el are 50 de goluri sau 51 marcate până la 23 de ani în campionatul României, e un număr, nu ştiu dacă te duci pe la Hagi şi Lăcătuş, şi găseşti în vremurile alea. S-ar putea să fie comparabil cu cineva, dar nu cu mulţi.
Îl văd jucând într-un campionat de top şi marcând goluri într-un campionat de top. Şi eu îl văd în Spania, e un fotbal foarte tehnic, într-adevăr un fotbal rapid, dar e un fotbal combinativ şi el se pliază pe stilul ăsta.
(n.r. – Îl vezi atacantul naţionalei care să joace cu Turcia?) Vrem, nu vrem, va fi acolo, cu siguranţă, nu ştim ce va alege nea Mircea. Trebuie să joace încotinuu, că va fi la CFR sau la alt club, trebuie să joace pentru a fi decisiv. E momentul să înceapă să fie decisiv şi pentru echipa naţională”, a spus Pancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Munteanu va fi amendat cu 10% din salariu, echivalentul a 2.100 de euro, după ce a fost surprins în cadrul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând tricoul rivalei FCSB.
