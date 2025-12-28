Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat
EXCLUSIV

Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat

Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 16:39

Comentarii
Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat

Louis Munteanu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Daniel Pancu aşteaptă şi el să vadă deznodământul telenovelei Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani pe care CFR Cluj a anunţat în mai multe rânduri că va face tot posibilul să îl vândă în următoarea perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă nu a fost deranjat că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB, antrenorul feroviarilor crede că Munteanu trebuie să dea totul la echipa de club şi la naţională.

Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu

“Dacă vine la antrenamente pe 3 ianuarie, e în continuare jucătorul CFR-ului, dacă mai stă o săptămână sau încă 2 ani la CFR iarăşi nu depinde de mine. Eu îi doresc tot binele, el ştie foarte bine lucrul ăsta şi e un jucător în care eu am mare încredere.

Eu am mare încredere în capacitatea lui, de tehnică nu mai vorbim, de inteligenţă nu mai vorbim, sigur că trebuie să îşi găsească un mediu. S-au întâmplat lucruri care se întâmplă în viaţa unui fotbalist mai rar, foarte rar, dar i s-au întâmplat lui.

Trebuie să ştergi cu buretele şi să mergi mai departe, aici arăţi că eşti foarte puternic şi că eşti deja matur şi pregătit pentru alte bătălii. Din ce am văzut eu, el are 50 de goluri sau 51 marcate până la 23 de ani în campionatul României, e un număr, nu ştiu dacă te duci pe la Hagi şi Lăcătuş, şi găseşti în vremurile alea. S-ar putea să fie comparabil cu cineva, dar nu cu mulţi.

Reclamă
Reclamă

Îl văd jucând într-un campionat de top şi marcând goluri într-un campionat de top. Şi eu îl văd în Spania, e un fotbal foarte tehnic, într-adevăr un fotbal rapid, dar e un fotbal combinativ şi el se pliază pe stilul ăsta.

(n.r. – Îl vezi atacantul naţionalei care să joace cu Turcia?) Vrem, nu vrem, va fi acolo, cu siguranţă, nu ştim ce va alege nea Mircea. Trebuie să joace încotinuu, că va fi la CFR sau la alt club, trebuie să joace pentru a fi decisiv. E momentul să înceapă să fie decisiv şi pentru echipa naţională”, a spus Pancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Munteanu va fi amendat cu 10% din salariu, echivalentul a 2.100 de euro, după ce a fost surprins în cadrul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând tricoul rivalei FCSB.

Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor specialeJudecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Observator
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație
Fanatik.ro
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație
17:49
Mozambic – Gabon 3-2! Speranţe pentru o calificare în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Naţiuni
17:21
Prima mutare pregătită de Barcelona. Jucătorul care l-a convins pe Hansi Flick
16:56
David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: “Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială”
16:47
Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu”
16:25
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei
16:09
Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 5 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 6 Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!