Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul - Antena Sport

Daniel Pancu a confirmat vestea care era iminentă, și anume că va fi noul antrenor de la CFR Cluj. După ce și patronul din Gruia, Neluțu Varga, a vorbit despre acest aspect, fostul selecționer al naționalei de tineret a făcut anunțul în direct:

“Ieri am fost sunat de domnul Varga. Mi-a spus de interesul CFR-ului, am discutat de mai multe ori pe parcursul zilei de ieri“, a spus Pancu, care ulterior a început să povestească planurile pe care le are la echipă. Fostul atacant de națională a spus că își dorește să participe în cupele europene alături de ardeleni, chit că va obține acest lucru prin intermediul câștigării Cupei sau locului din campionat.

Daniel Pancu a vorbit în premieră din postura de antrenor al CFR-ului

Deși Pancu nu a fost anunțat oficial la echipă, în cadrul intervenției sale la televizor antrenorul a vorbit pe larg despre problemele care sunt la club și care trebuie să fie rezolvate. Ulterior, fostul selecționer al echipei de tineret a vorbit și despre cea mai dificilă misiune pe care o va avea în Gruia, accederea în play-off. Pancu a abordat pe scurt și subiectul licenței PRO, pe care a spus că urmează să o obțină la începutul lunii decembrie, pe data de 8 sau 9.

“Singura problemă pe care o văd este legată de numărul de jucători (n.r. prea mare). Starea de spirit face diferneța în foarte multe jocuri. Cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai o stare de spirit care să te ducă să ai rezultate și victorii.

Asta a fost singura mea problemă legată de CFR. Dacă ne întâlnim mâine seară, nu are nicio legătură, din moment ce semnez cu CFR sunt antrenor în momentul ăla. Obiectivele fixate le vom discuta mâine seară… participarea într-o cupă europeană. Asta înseamnă câștigarea Cupei sau din play-off, asta poți să faci și din play-out cu barajul.