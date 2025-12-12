Gigi Becali spune că l-a descoperit pe "noul Hagi". A făcut mutarea pe loc: "Vine!" - Antena Sport

FCSB U19 a jucat la baraj cu Puskas Akademia U19 pentru calificarea în primăvara europeană de UEFA Youth League. Echipa bucureșteană a pierdut în tur, scor 2-1, dar s-a impus la retur cu 3-2. FCSB U19 a pierdut însă la penalty-uri. Gigi Becali s-a uiti la meci şi a avut un remarcat, pe care l-a chemat imediat la echipa mare.

„Acum aduc un copil pe care l-am văzut. Am zis să mă uit și eu la meciul de Youth League. Și când am văzut acolo unul cu numărul 7, nu știu cum îl cheamă, numărul 7. I-am dat telefon lui Meme și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă.

Nu, că-l știm, că… băi, tu n-auzi, numărul 7 vine la prima echipă. Numărul 7 vine la prima echipă. Nu știu cum îl cheamă, parcă David Popa. E atacant. Mi-a plăcut așa mult, vine cu mingea în adversari și pac, face fentă, ca Hagi. O să îl vedeți pe David Popa. Nu știu dacă e noul Hagi, dar am zis să vină la prima echipă.

Stăpânul vede altfel decât văd slujitorii. Și chiar decât vedeți voi, pentru că e o chestiune de simțenie. În tot timpul stăpânul vede ceva ce nu vede slujitorul”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Becali a uitat cine este, dar David Popa a mai jucat la prima echipă!

David Popa a mai bifat un meci la echipa mare a FCSB, cu Rapid în 2024. FCSB a mizat pe rezerve atunci, iar surpriza cea mai mare a fost reprezentată de titularizarea lui David Popa, care avea atunci 17 ani. Gigi Becali l-a adus pe Popa în 2019 la FCSB şi a plătit în schimbul său suma de 20.000 de euro, pentru a-l aduce de la Luceafărul Cluj.