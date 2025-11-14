Daniel Pancu, mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: "Și din fier daca ai fi și tot ți-ar fi greu" - Antena Sport

Daniel Pancu a transmis un mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB. Antrenorul de la CFR Cluj a transmis faptul că s-a tot vorbit despre plecarea atacantului, încă din vară, mărturisind că acesta are nevoie de linişte.
Pancu a transmis că în cazul în care Munteanu se va despărţi de clujeni, speră să meargă la o echipă unde să-şi găsească liniştea pentru a reuşi cât mai multe goluri.
Daniel Pancu, mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB
“Și azi am citit vreo două știri. Din iunie până azi, în fiecare zi au fost știri cu el că pleacă. La FCSB, nu știu unde… Și din fier daca ai fi și tot ți-ar fi greu. Plus perioadele astea cu accidentări, cu pauze.
Nu, are nevoie de continuitate și în primul rând de liniște mentală, pentru că e un jucător rar. Am avut mulți colegi buni, el e un jucător rar. Dar, dacă va pleca, lucru care e foarte posibil, sper să-și găsească liniștea și un club la care să marcheze multe goluri, ceea ce e calitatea lui de bază”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.
Gigi Becali s-a arătat dispus să-l transfere pe Louis Munteanu la FCSB, oferind suma de 4,5 milioane de euro în schimbul lui. Mutarea a picat după ce atacantul a cerut un salariu de nu mai puţin de 60.000 de euro, lucru cu care patronul campioanei nu a fost de acord.
În vară, au existat zvonuri conform cărora Louis Munteanu a fost dorit de echipe de top precum Valencia sau Nice. La momentul respectiv, Neluţu Varga s-a opus plecării lui, cerând o sumă de peste zece milioane de euro în schimbul atacantului convocat de Mircea Lucescu pentru “dubla” cu Bosnia şi San Marino.
În acest sezon, Louis Munteanu are cifre modeste spre deosebire de stagiunea trecută, atunci când a fost golgheterul campionatului. Atacantul de 23 de ani a reuşit să marcheze doar două goluri, în cele 16 meciuri bifate în toate competiţiile.
