Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: "Bun spre foarte bun!" - Antena Sport

Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: "Bun spre foarte bun!"

Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: “Bun spre foarte bun!”

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 21:26

Daniel Pancu s-a declarat impresionat de un jucător transferat de Rapid, în această perioadă de mercato. Antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Este vorba despre Leo Bolgado, fundaș care a ajuns în Giulești sub formă de împrumut, de la CFR Cluj. În opinia lui Daniel Pancu, brazilianul este o soluție bună pentru echipa lui Costel Gâlcă.

Ce a spus Daniel Pancu despre Leo Bolgado, jucător transferat de Rapid în această vară

„Rapid arată foarte bine! A venit și Bolgado, un jucător bun pentru Liga 1. Bun spre foarte bun. Jucătorii se cunosc bine spre foarte bine între ei. Au șansa după foarte mult timp să joace într-o cupă europeană.

De la început acesta ar fi trebuit să fie obiectivul lor. Cred că s-au dus prea departe cu campionatele alea. Spuneau cu jumătate de gură că vor campionatul. E normal, e firesc, dar vii după o perioadă din asta de mare secetă”, a spus Daniel Pancu, citat de prosport.ro.

Leo Bolgado a ajuns în România în vara anului trecut. Atunci, CFR Cluj l-a cumpărat de la Leixoes, în schimbul sumei de 500.000 de euro. În tricoul formației din Gruia a adunat 52 de meciuri, în care a marcat de 3 ori și a oferit o pasă decisivă.

În momentul de față, brazilianul de 27 de ani este cotat la suma de 1,8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai jucat pentru: Coimbra, Academica, Alverca și Casa Pia.

