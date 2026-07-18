Dario Benavides, prezentat oficial la Dinamo. Anunțul făcut de „câini”

Dario Benavides (23 de ani) a fost prezentat oficial la Dinamo. Fundașul dreapta spaniol îl va înlocui pe Maxime Sivis, jucător ca și transferat în Rusia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dario Benavides a semnat cu Dinamo cu o zi înainte ca echipa lui Nuno Campos să debuteze în noul sezon de Liga 1. „Câinii” se vor duela cu Petrolul duminică, de la ora 19:30.

Dario Benavides, prezentat oficial la Dinamo

Dario Benavides a semnat cu Dinamo un contract valabil pe două sezoane, având opțiunea de prelungire pe încă unul.

„Bine ai venit, Darío Benavides!

Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru fundaș spaniol de la echipa belgiană La Louvière.