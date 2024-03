Darius Olaru, dărâmat după Rapid - FCSB 4-0: "Nu ştim să pierdem! Diferenţa a fost foarte mare! Cea mai proastă partidă!" - Antena Sport

Reclamă

Ne doare, dar nu avem timp să ne plângem, începe un nou campionat. De acum începe treaba și jucăm pe trei puncte.

Au fost mai buni din toate punctele de vedere și au meritat victoria. Nu am fost montați, nu am arătat agresivitate, am arătat foarte rău.

Patronul are tot dreptul să ne critice după acest meci. Problema a fost la noi și trebuie să ne schimbăm toți. În prima repriză, am luat acel gol din fază fixă și cred că acel gol a făcut diferența. Am avut și noi niște situații, niște faze fixe, dar nu ne-a intrat, iar lor le-a intrat aproape fiecare ocazie.

Din păcate, n-am putut să facem mai mult. Suporterii au fost lângă noi și știu că pe viitor îi vom face mândri”, a declarat Darius Olaru la digisport.ro, după Rapid – FCSB 4-0.

Rapid – FCSB 4-0. Umilinţă uriaşă pentru echipa lui Elias Charalambous

Arena Naţională a fost plină la derby-ul campionatului, dar prima repriză nu a avut prea multe faze de poartă. Rrahmani a tras pe lângă în minutul 13, apoi tot el a cerut penalti la un duel cu Dawa, în careu, însă arbitrul Haţeganu nu a acordat nimic. Primul gol al giuleştenilor a venit în minutul 33, când Paul Iacob a trimis cu o lovitură de cap în plasă, din lovitura liberă executată de Papeau. Florinel Coman a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 35, iar în minutul 49 Alexandru Băluţă a marcat, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

Mai pragmatici, rapidiştii au făcut 2-0 în minutul 53, prin Albion Rrahmani. În minutul 74 Ermal Krasniqi a înscris pentru 3-0, iar Albion Rrahmani a reuşit dubla în minutul 83, ducând scorul la 4-0. Cu această reuşită Rrahmani a ajuns la 13 goluri în acest sezon. Rapid s-a impus cu 4-0 în faţa unei echipe FCSB care nu a arătat nici un moment ca un lider.

