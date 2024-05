Darius Olaru vrea un film şi cu FCSB, după ce a câştigat titlul: "A fost un an de neuitat" - Antena Sport

Video Darius Olaru vrea un film şi cu FCSB, după ce a câştigat titlul: „A fost un an de neuitat”

„Aştept să văd şi filmul. Am ceva emoţii, după cred că o să fie mai bine. Nu cred că semăn cu vreun actor.

Noi nu ne aşteptam să se facă un film, nu ne gândeam că vom ajunge să fim actori. Aştept şi eu să văd ce va fi şi cred că va fi un film interesant.

Cumva, nouă nu ne place să vorbim la interviuri, să fim cu camerele după noi, dar ne bucurăm la sfârşit când vedem că a ieşit un film clar. Nu mai ştiu dacă ne-au prins cu ceva, aştept să văd.

(n.r. film la FCSB) Mi-ar plăcea, a fost un an de neuitat pentru noi. Ne-am calificat la EURO şi am câştigat şi titlul. A fost un an minunat.

(n.r. se face partea a doua după calificarea la Mondial?) Ar fi un vis devenit realitate pentru toţi, nu numai pentru mine. Ne gândim, după EURO, să luăm pas cu pas. Ne gândim şi acolo.

(n.r. cine ar fi potrivit pentru cinematografie) Denis Alibec şi Florinel Coman”, a declarat Darius Olaru, la premiera filmului „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”.

„În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania” După 8 ani, România se întoarce la Campionatul European, iar românii vor avea ocazia să vadă întreaga poveste a acestei calificări într-un film-eveniment, ce va fi lansat în data de 17 mai în cinematografele din toată ţara. Filmul „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”, regizat de Remus Achim, va oferi suporterilor o perspectivă unică şi autentică asupra călătoriei echipei naţionale spre EURO 2024. Cu un acces fără precedent în culisele antrenamentelor şi meciurilor, filmul surprinde fidel întregul parcurs al echipei în drumul spre calificare, cu emoţii, dezamăgiri şi bucurii, epuizare şi explozie de energie. “Filmul este o călătorie fascinantă în culisele echipei naţionale, oferind o experienţă unică şi intimă, cu acces direct în vestiarul tricolorilor. Este o oportunitate extraordinară de a cunoaşte oamenii care poartă cu mândrie tricoul echipei noastre naţionale. În Inima Naţionalei nu este doar o cronică a succesului din preliminariile EURO, ci şi o poveste inspiraţională dedicată copiilor. Ne-am propus să creăm o producţie care să îi motiveze şi să îi aducă mai aproape de iubirea pentru fotbal. Prin acest proiect, Federaţia Română de Fotbal demonstrează încă o dată că este un model în sportul românesc, dar şi printre federaţiile din Europa de Est. Filmul este o călătorie captivantă care te face să simţi pulsul echipei naţionale în cel mai autentic mod posibil”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, potrivit frf.ro, citat de news.ro.

