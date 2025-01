David Ankeye a ratat avionul şi nu va fi prezent la Rapid - Poli Iaşi. Când ajunge în România atacantul împrumutat de la Genoa - Antena Sport

David Ankeye, în timpul unui meci - Profimedia Fotbalistul cu care Rapid vrea să se lupte pentru un loc de play-off a ar fi trebui să ajungă astăzi în Giuleşti. David Ankeye a fost împrumutat de la Genoa, grupare patronată tot de Dan Şucu. Cu toate acestea, vârful dorit de Marius Şumudică nu va face parte din lotul giuleştenilor în partida cu Poli Iaşi, dar nici nu va privi meciul din tribune. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Atacantul nigerian va juca la Rapid până la finalul sezonului sub formă de împrumut de la Genoa. Vestea e una bună pentru fanii giuleşteni, mai ales după conflictul cu actualul atacant în care Marius Şumudică își punea toate speranțele, Aaron Boupendza. David Ankeye a ratat avionul şi nu ajunge la Rapid – Poli Iaşi UPDATE: David Ankeye a ratat avionul şi nu va participa în această seară la partida dintre Rapid şi Poli Iaşi. Iniţial, acționarul minoritar al giuleştenilor, Victor Angelescu anunțase că nigerianul trebui să fie prezent în tribune la partida de diseară. Atacantul de 22 de ani ar fi avut probleme cu trenul care-l aducea de la Genova la Milano, motiv pentru care nu a ajuns la timp în aeroport. Astfel, pentru a nu mai pierde încă o zi, Ankeye a plecat spre Pisa şi ar putea ajunge la noapte în Bucureşti. Victor Angelescu anunțase că David Ankeye trebuia să vadă meciul din tribune Victor Angelescu, acționarul minoritar al grupării din Grant a confirmat că Rapid şi Genoa au ajuns la o înțelegere pentru împrumutul lui David Ankeye. Nigerianul ar putea ajunge în România chiar în seara asta şi ar putea vedea din tribune duelul dintre Rapid şi Poli Iaşi. Prima partidă oficială a giuleştenilor din 2025 este programată pentru ora 20:00. Reclamă

„Îl așteptăm să vină în următoarele zile. Mâine sau poimâine urmează să ajungă în București. Sincer, nu mă ocup eu direct. Teoretic, ne-am înțeles cu el. El a fost în lotul celor de la Genoa la ultimul meci, urmând să vină în țară pentru a face pregătirile. Dacă ajunge în România în seara asta, vede și meciul”, a declarat finanțatorul, pentru fanatik.ro.

„Dacă nu era Dan Șucu, nu ar fi venit niciodată să joace în România”

Mai mult, acționarul minoritar a dezvăluit mai multe detalii din spatele înțelegerii cu Genoa. Angelescu a precizat că Rapid va suporta plata salariului lui Ankeye până la finalul împrumutului, undeva în jur de 50-60 de mii de euro pe lună. De asemenea, acesta a mărturisit că dacă Dan Șucu nu ar fi fost patron atât a Rapid, cât și la Genoa, nigerianul nu ar fi venit niciodată să joace în România.

„Va fi împrumutat până la finalul sezonului. Noi îi suportăm salariul. Nu are nici pe departe un salariu atât de mare (N.r. 50-60 de mii de euro pe lună). Nu pot să vă spun salariul său exact. Are un salariu ok. Mai sunt salarii de genul acesta la noi în lot.

