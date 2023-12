David Miculescu nu a impresionat la FCSB și e dorit de un club din Liga 1! Mesaj direct pentru Gigi Becali: „L-am primi imediat” - Antena Sport

FCSB are 10 puncte avans faţă de echipa lui Mihai Rotaru şi 11 în plus faţă de trupa lui Dan Şucu. Becali nu mai are nicio emoţie şi şi-a proclamat deja victoria.

Din 2015 nu a mai câştigat titlul echipa lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera este încântat de jucătorii pe care îi are la FCSB.

”Nu mă așteptam. La început spuneam 10-12 puncte la finalul sezonului regulat, ca să fie 5-6 puncte în play-off, să fim siguri de campionat. E cam imposibil să te mai ajungă cineva. Putea să fie și mai bine. Are valoare echipa, face și Dumnezeu. Face Dumnezeu dreptate.

N-ai cum să mai scapi titlul anul acesta. Nu e vorba doar de puncte, ci de valoarea echipei. Poate mai aduc un atacant. Dacă nu, e Tavi Popescu. Și Luis Phelipe poate juca atacant. E și Alhassan care întărește mijlocul. Este și Lixandru pe care l-am descoperit și se pare că e mai bun decât Șut”, a declarat Gigi Becali.