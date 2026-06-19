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De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB? Detaliul care l-a făcut pe Gigi Becali să se răzgândească

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 20:26

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De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB? Detaliul care l-a făcut pe Gigi Becali să se răzgândească

Anderson Ceara, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Gigi Becali a anunțat, în decursul zilei de vineri, că transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat. Un detaliu l-a făcut pe patronul roș-albaștrilor să se răzgândească.

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“Anderson Ceara l-am dat inapoi, nu mai este. A cazut transferul, nu mai are rost, vorbim acum de ce? Nu pot să spun. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu. Nici nu va fi”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat, după ce brazilianul a avut probleme la vizita medicală

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Anderson Ceara a avut probleme la vizita medicală. Concret, după teste, staff-ul campioanei a descoperit că jucătorul ar avea unele probleme în zona meniscului.

Astfel, cei de la FCSB nu au fost de acord ca Ceara să parcurgă procesul de recuperare după semnarea contractului, iar mutarea a picat.

Anderson Ceara se va întoarce la Csikszereda, echipă la care este legitimat din 2024. În momentul de față, acesta este cotat la suma de 750.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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