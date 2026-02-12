De ce Dinamo a refuzat transferul lui Steven Nsimba: "Noi avem pretenții mai mari" - Antena Sport

Steven Nsimba a reuşit să se impună la Universitatea Craiova şi să fie omul care aduce golurile. Evoluţia lui a fost lăudată de toată lumea, iar Pavel Badea, unul dintre foştii jucători importanţi ai Universităţii, a venit cu o propunere interesantă. Şi anume naturaliuarea acestuia şi chemarea la naţionala României! Totuşi, există şi voci care susţin că jucătorul nu are calităţi importante. Mai mult, un club din Liga 1 a refuzat transferul acestuia! Este vorba de Dinamo, care nu a vrut să-l achiziţioneze şi astfel a ajuns în Bănie.

Andrei Bendeac, head performance analyst la clubul din „Ștefan cel Mare”, a fost cel care a făcut dezvăluirea. “Nu doar Kopic l-a refuzat pe Nsimba. Cu toții l-am refuzat pe Nsimba. Dacă stăm să luăm toți jucătorii pe care i-am refuzat și au ajuns în locuri bune… sunt destui. Nsimba este un atacant care are destul de multe fluctuații.

El a venit din Franța III (n.r. – liga a treia franceză), care este o ligă foarte dezvoltată din punct de vedere fizic. Probabil cea mai dezvoltată din punct de vedere fizic dintre diviziile inferioare, împreună cu League One din Anglia (n.r. – Al treilea eșalon). Profilul său prinde în România, dar noi avem pretenții mai mari de la un jucător, nu doar unul care să aibă forță și explozie”, a dezvăluit Andrei Bendeac pentru gsp.ro.