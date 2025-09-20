De ce nu s-a impus Dennis Politic la FCSB! "Nimeni nu te aşteaptă, pentru că au schimbări" - Antena Sport

Dennis Politic nu a reuşit să prindă un loc de titular la FCSB, club pentru care nu a jucat mai mult de o repriză în Liga 1 de la venirea de la rivala Dinamo.

Ioan Andone susţine că diferenţa dintre situaţia pe care o avea la Dinamo, unde nu avea o mare concurenţă, şi cea de la campioana en-titre, unde Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii, l-a adus în situaţia de a prinde doar 469 de minute în toate competiţiile acestui îînceput de sezon.

Ioan Andone, verdict despre situaţia lui Dennis Politic la FCSB

“Are contracandidaţi la FCSB, nu e o perioadă din asta.. dai gol, joci bine, rămâi în primul 11, nu dai gol, nu joci bine, treci pe bancă. Nimeni nu te aşteaptă, pentru că au schimbări”, a spus Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

După plecările lui Marius Ştefănescu şi Alexandru Băluţă, Juri Cisotti, Florin Tănase, Thiam, Tavi Popescu sau David Miculescu sunt jucătorii care au fost folosiţi în flancul stâng. Chiar şi aşa, fotbalistul de 25 de ani cotat la 1.5 milione de euro a marcat două goluri, unul în Supercupa României cu CFR, altul în calificările Europa League.