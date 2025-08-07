Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali - Antena Sport

Dacă Alexandru Musi zburdă în tricoul lui Dinamo, Dennis Politic a prins doar 245 de minute pe teren pentru FCSB, după ce Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru aripa de 25 de ani, cedându-l în Ştefan cel Mare şi pe Musi.
Jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro a debutat cu un gol în Supercupa României, dar de atunci evoluţiile sale au fost modeste. Gigi Becali a dezvăluit că Politic este obosit după sesiunile de antrenamente ale lui Neubert.
Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB
“Ce a făcut, ce n-a făcut, zice: ‘Domne, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit. Domne, n-am făcut așa ceva până acum, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit’.
Păi, până când? Trebuie odată. El poate juca, el nu e accidentat. E obosit. A doua repriză, dacă e nevoie, îl folosim, nu?”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
6 meciuri a adunat Dennis Politic în toate competiţiile, în tricoul campioanei FCSB. El a şi marcat un gol, în Supercupa câştigată de roş-albaştri cu CFR Cluj, 2-1.
Dennis Politic, dezvăluiri tari din perioada Manchester United
În 2012, la început de an, Dennis Politic a ajuns la academia celor de la Manchester United. Asta după o primă perioadă de juniorat la FC Brașov.
Atunci, părinţii lui Dennis Politic au decis atunci să facă pasul spre Anglia în încercarea de a-și asigura jucătorului un viitor mai bun în fotbal. Fotbalistul campioanei a dezvăluit și cum, mai apoi, a ajuns la United.
”Aveau amândoi (n.r. – părinții) joburi destul de bune aici, în țară, lucrau la pompieri și au renunțat la confort.