Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali

Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali

Publicat: 7 august 2025, 8:28

Comentarii
Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali

Dennis Politic, în tricoul FCSB - Profimedia Images

Dacă Alexandru Musi zburdă în tricoul lui Dinamo, Dennis Politic a prins doar 245 de minute pe teren pentru FCSB, după ce Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru aripa de 25 de ani, cedându-l în Ştefan cel Mare şi pe Musi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro a debutat cu un gol în Supercupa României, dar de atunci evoluţiile sale au fost modeste. Gigi Becali a dezvăluit că Politic este obosit după sesiunile de antrenamente ale lui Neubert.

Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB

“Ce a făcut, ce n-a făcut, zice: ‘Domne, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit. Domne, n-am făcut așa ceva până acum, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit’.

Păi, până când? Trebuie odată. El poate juca, el nu e accidentat. E obosit. A doua repriză, dacă e nevoie, îl folosim, nu?”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

6 meciuri a adunat Dennis Politic în toate competiţiile, în tricoul campioanei FCSB. El a şi marcat un gol, în Supercupa câştigată de roş-albaştri cu CFR Cluj, 2-1.

Reclamă
Reclamă

Dennis Politic, dezvăluiri tari din perioada Manchester United

În 2012, la început de an, Dennis Politic a ajuns la academia celor de la Manchester United. Asta după o primă perioadă de juniorat la FC Brașov.

Atunci, părinţii lui Dennis Politic au decis atunci să facă pasul spre Anglia în încercarea de a-și asigura jucătorului un viitor mai bun în fotbal. Fotbalistul campioanei a dezvăluit și cum, mai apoi, a ajuns la United.

”Aveau amândoi (n.r. – părinții) joburi destul de bune aici, în țară, lucrau la pompieri și au renunțat la confort.

EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
Reclamă

Na, ești în țara ta, ai joburi pentru care ai muncit toată viața, joburi de birou. Și au renunțat la confort pentru a-mi oferi mie șansa aceasta.

Un prieten de-ai mei a organizat inițial trialul meu la școala aceea de vară. El ne-a ajutat atunci să ne adaptăm mai bine în Anglia”, a spus Politic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu național
Observator
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu național
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
8:09
PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește
0:11
VideoGolul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce!
23:59 6 aug.
VIDEOFeyenoord – Fenerbahce 2-1! Meci cu un final “nebun” în AntenaPLAY! Mourinho, răpus în prelungiri
23:57 6 aug.
VideoSofyan Amrabat a marcat un gol superb în Feyenoord – Fenerbahce
23:40 6 aug.
Becali a răbufnit după ce a aflat că un fotbalist de la FCSB nu poate juca în Liga 1: “Ce-s tâmpeniile astea?!”
23:31 6 aug.
VideoJhon Duran a debutat la Fenerbahce!
Vezi toate știrile
1 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 2 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 3 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 4 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 5 Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și “imnul golanilor” 6 Elias Charalambous a anunţat alte două absenţe la FCSB pentru turul cu Drita! Ce a dezvăluit despre Denis Alibec
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă