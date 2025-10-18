E oficial! Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la Universitatea Cluj - Antena Sport

Închide meniul
E oficial! Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la Universitatea Cluj

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 19:50

Ioan Ovidiu Sabău, în timpul unui meci / Profimedia

UPDTE Clubul U Cluj a confirmat plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău.

“În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, este mesajul postat pe site-ul clubului.

Iona Ovidiu Sabău a anunţat conducerea că vrea să plece de la U Cluj, după ce a pierdut cu FC Botoşani.

După ce a dorit să-și dea demisia deja de la Universitatea Cluj, după eșecul cu Csikszereda, din runda trecută, antrenorul a fost convins să rămână și să continue la echipă.

Un nou insucces în campionat a umplut paharul pentru Sabău, care a anunţat imediat după meciul cu Botoşani că este ultimul pentru el pe banca lui U Cluj.

Potrivit Digi Sport, Ioan Ovidiu Sabău a anunțat imediat după meciul cu FC Botoșani că-și va da demisia din funcția de antrenor al lui ”U” Cluj. Rămâne de văzut dacă şi de această dată conducerea reuşeşte să-l păstreze pe banca echipei.

Sabău, prima reacţie despre demisie: „Vedem după ce termin”

Ce a spus imediat după meci? Ioan Ovidiu Sabău avorbit despre dezastrul de la echipă şi a lăsat de înţeles că se gândeşte la demisie. „La cum am arătat, nu e greu de digerat. Era o înfrângere normală, din punctul meu de vedere. Eşti dominat la toate capitolele: curajul de a juca, viteza de joc, ceea ce se vede că suntem o echipă stoarsă, obosită, fără vlagă. O echipă care nu poate fi motivată în momentul de faţă. Asta am observat. Sigur, cauzele sunt foarte multe. Nu sunt pregătit să pot spune absolut tot ce simt eu şi realitatea lucrurilor din interior. Mă rezum să spun ceea ce aţi văzut şi dvs., ce se vede de la televizor. (n.r. Primul şut pe poartă în min. 80+) Nu e o chestiune… Sunt altele. Nu poţi să dai o pasă la un coechipier, să faci un dribling. E clar că sunt mari probleme. Sunt multe chestiuni care, sigur, tu, ca antrenor, trebuie să ţi le asumi, dar s-au întâmplat multe lucruri încă din vară. Dar nu ne mai gândim la ce s-a întâmplat. E o situaţie foarte grea, mai ales pentru mine ca antrenor. Nu ştiu ce simt jucătorii, dar ce simt fanii, simt. După un an impecabil, să ajungi să arăţi aşa…(n.r. V-aţi gândit la plecare de curând, care sunt acum sentimentele?) Vedem. (n.r. Nu spuneţi nici nu, nici da?) Vedem după ce termin interviul. Încă sunt antrenorul echipei. S-a făcut prost tot ce s-a făcut în vară, se vede clar. Nu putem spune altceva decât ceea ce se vede. E o realitate a lucrurilor, nu funcţionează. Nu se leagă jucătorii între ei, nu se simt bine între ei. Nu există acel grup care să ducă la performanţă, să lupte unul pentru celălalt. N-ai cum să dai gol, să fii concentrat, aţi văzut ce situaţii am ratat în prima repriză”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Cum şi-a justificat Sabău plecarea după Csikszereda

Întors din drum de conducere după ce anunţase că pleacă la finalul partidei cu Csikszereda, Sabău şi-a justificat gestul. “Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu”, a declarat atunci Neluțu Sabău.

