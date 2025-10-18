Cu ce echipă semnează Lionel Messi. Fostul jucător al Barcelonei îşi dă acordul - Antena Sport

O nouă lovitură pe care o pregăteşte Inter Miami. Lionel Messi ar urma să-și prelungească acordul cu Inter Miami, care expiră în decembrie 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lionel Messi și Inter Miami s-ar fi înțeles deja pentru un contract valabil până în decembrie 2028, o extindere cu trei ani a actualului acord, scrie presa americană, care îl citează pe jurnalistul Nicolo Schira.

În acest mod, Lionel Messi ar putea juca și la încă o Cupă Mondială, cea din 2026, și la încă o Copa America, în 2028.

Messi a ajuns la Inter Miami în vara anului 2023, după ce contractul său la PSG a expirat.

Vine şi Neymar la Inter Miami?

Inter Miami are şansa de a-l aduce în MLS pe Neymar. Echipa lui David Beckham, la care evoluează Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets şi Jordi Alba vrea să aducă un alt fost nume mare de la Barcelona. Cum Busquets şi Jordi Alba se vor retrage la finalul acestui sezon din MLS, oficialii formaţiei din Florida nu vor să îi lase singuri pe Messi şi Suarez şi au de gând să reunească celebrul MSN, care făcea furori pe Camp Nou în urmă cu un deceniu. Inter Miami a început deja demersurile pentru a le oferi noi contracte lui Lionel Messi şi Luis Suarez, iar venirea lui Neymar poate cântări mult în deciziile pe care urmează să le ia cei doi.