Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu ce echipă semnează Lionel Messi. Fostul jucător al Barcelonei îşi dă acordul - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cu ce echipă semnează Lionel Messi. Fostul jucător al Barcelonei îşi dă acordul

Cu ce echipă semnează Lionel Messi. Fostul jucător al Barcelonei îşi dă acordul

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 17:49

Comentarii
Cu ce echipă semnează Lionel Messi. Fostul jucător al Barcelonei îşi dă acordul

Lionel Messi, la Inter Miami/ Profimedia

O nouă lovitură pe care o pregăteşte Inter Miami. Lionel Messi ar urma să-și prelungească acordul cu Inter Miami, care expiră în decembrie 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lionel Messi și Inter Miami s-ar fi înțeles deja pentru un contract valabil până în decembrie 2028, o extindere cu trei ani a actualului acord, scrie presa americană, care îl citează pe jurnalistul Nicolo Schira.

În acest mod, Lionel Messi ar putea juca și la încă o Cupă Mondială, cea din 2026, și la încă o Copa America, în 2028.

Messi a ajuns la Inter Miami în vara anului 2023, după ce contractul său la PSG a expirat.

Vine şi Neymar la Inter Miami?

Inter Miami are şansa de a-l aduce în MLS pe Neymar. Echipa lui David Beckham, la care evoluează Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets şi Jordi Alba vrea să aducă un alt fost nume mare de la Barcelona. Cum Busquets şi Jordi Alba se vor retrage la finalul acestui sezon din MLS, oficialii formaţiei din Florida nu vor să îi lase singuri pe Messi şi Suarez şi au de gând să reunească celebrul MSN, care făcea furori pe Camp Nou în urmă cu un deceniu. Inter Miami a început deja demersurile pentru a le oferi noi contracte lui Lionel Messi şi Luis Suarez, iar venirea lui Neymar poate cântări mult în deciziile pe care urmează să le ia cei doi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Observator
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
Fanatik.ro
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
19:50
E oficial! Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la Universitatea Cluj
19:35
EXCLUSIVPrima reacţie a tricolorelor după calificarea uriaşă a României în finala Campionatului European!
19:30
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1. Oltenii, gură de oxigen! Mora şi Anzor au salvat onoarea!
19:27
VideoTricolorele au făcut hora bucuriei după calificarea fantastică în finala Campionatului European!
19:20
Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele de start
18:58
EXCLUSIV“Credeţi că FCSB prinde play-off-ul?” Răspunsul lui Victor Piţurcă! Pe cine vede în lupta pentru titlu
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”