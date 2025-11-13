De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar - Antena Sport

În spaţiul public s-a discutat intens ca stadionul Steaua să poarte numele regretatului Helmut Duckadam.

Alexandra Duckadam, soţia fostului portar al Stelei, crede că nu este oportună o astfel de decizie. “Important e ceea ce simțim noi în suflet și respectul pe care i-l purtăm. Amintirea lui trebuie să rămână așa în memoria colectivă, asta e mai important. (n.r. unii suporteri își doresc ca stadionul Steaua să poarte numele lui Duckadam) Am văzut discuția. Discuția era să fie pus numele lui Helmut Duckadam sau Emeric Ienei. Nu cred că e posibil acest lucru și știu că și Helmut spunea asta, încă din timpul vieții, că nu ar fi de acord. Adică sunt atâtea nume mari care au fost la Steaua și poate că fiecare ar merita…”, a declarat Alexandra Duckadam, pentru ProSport.

Statuie în memoria lui Duckadam

În cursul zilei de joi, 13 noiembrie 2025, la Semlac, comuna natală a celui supranumit „Eroul de la Sevilla” a avut loc o ceremonie în cadrul căreia a fost dezvelită statuia fostului mare portar. La ceremonie a fost prezent şi Meme Stoica. Alexandra Duckadam a ţinut un discurs la dezvelirea statuii: “Este o mângâiere pentru noi și o recunoștință a ceea ce a însemnat Helmut. Îmi doresc ca această statuie să nu fie doar o amintire, ci și o inspirație”, a spus ea.