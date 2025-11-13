De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar - Antena Sport

Închide meniul
De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar

De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar

De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar

Radu Constantin Publicat: 13 noiembrie 2025, 17:29

Comentarii
De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar

Coregrafie în memoria lui Helmut Duckadam. la FCSB - Manchester United 0-2 - Profimedia Images

În spaţiul public s-a discutat intens ca stadionul Steaua să poarte numele regretatului Helmut Duckadam.

Alexandra Duckadam, soţia fostului portar al Stelei, crede că nu este oportună o astfel de decizie. “Important e ceea ce simțim noi în suflet și respectul pe care i-l purtăm. Amintirea lui trebuie să rămână așa în memoria colectivă, asta e mai important. (n.r. unii suporteri își doresc ca stadionul Steaua să poarte numele lui Duckadam) Am văzut discuția. Discuția era să fie pus numele lui Helmut Duckadam sau Emeric Ienei. Nu cred că e posibil acest lucru și știu că și Helmut spunea asta, încă din timpul vieții, că nu ar fi de acord. Adică sunt atâtea nume mari care au fost la Steaua și poate că fiecare ar merita…”, a declarat Alexandra Duckadam, pentru ProSport.

Statuie în memoria lui Duckadam

În cursul zilei de joi, 13 noiembrie 2025, la Semlac, comuna natală a celui supranumit „Eroul de la Sevilla” a avut loc o ceremonie în cadrul căreia a fost dezvelită statuia fostului mare portar. La ceremonie a fost prezent şi Meme Stoica. Alexandra Duckadam a ţinut un discurs la dezvelirea statuii: “Este o mângâiere pentru noi și o recunoștință a ceea ce a însemnat Helmut. Îmi doresc ca această statuie să nu fie doar o amintire, ci și o inspirație”, a spus ea.

 

Comentarii


Citește și:
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
