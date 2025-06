Mauro Pederzoli, mesaj pentru Costel Gâlcă! Ce jucători urmează să ajungă la Rapid - Antena Sport

Italianul care a fost scouter la Parma şi apoi director sportiv are o experienţă importantă în această funcţie. La Parma, Pederzoli a avut ocazia să cunoască doi fotbaliști români, pe Dennis Man și Valentin Mihăilă.

“Cu Man nu am avut ocazia să vorbesc, dar cu Mihăilă am vorbit. Am primit mesaje de la ambii și erau foarte, foarte fericiți. Cu domnul Lucescu și domnul Petrescu nu am vorbit, dar sigur va exista o șansă să mă întâlnesc cu domnul Lucescu la revenirea în România și să discutăm toate chestiunile relevante”, a spus Pederzoli.