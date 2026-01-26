Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe

Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 14:30

Comentarii
Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe

Eugen Neagoe la meciul cu Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Eugen Neagoe a declarat în mai multe rânduri că nu se agață de scaun, lăsând de înțeles că ar putea lua o decizie radicală în cazul în care situația nu se va îmbunătăți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, seria de meciuri care urmează se anunță crucială pentru Petrolul, dar și pentru continuitatea lui Neagoe la conducerea echipei. Momentan, șefii clubului au decis să-i mai dea credit tehnicianului, anunță Pro Sport, cu toate că după meciul pierdut, cu Farul, scor 0-1, suporterii i-au cerut demisia.

(n.r: S-a strigat «Demisia») S-a strigat la o persoană anume. E normal să fie supăraţi suporterii. Eu îi înţeleg şi chiar nu pot să contest absolut nimic din frustrările şi nemulţumirile lor.

(n.r: Nu vă gândiţi să renunţaţi?) Nu are rost să discutăm acum. Urmează alt joc. Nu este asta foarte important. Petrolul o să iasă din situaţia asta”, a spus Neagoe după meci.

De la venirea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică, Petrolul a înregistrat un parcurs oscilant, cu trei victorii, cinci remize și cinci înfrângeri, rezultate care o plasează pe formația ploieșteană pe locul 13 în clasamentul.

Reclamă
Reclamă

Pentru Petrolul urmează o perioadă extrem de dificilă, cu trei partide importante într-un interval foarte scurt. Ploieștenii vor juca în deplasare cu Dinamo și Rapid, iar între aceste două confruntări vor primi pe teren propriu vizita celor de la Unirea Slobozia. Rezultatele acestor meciuri ar putea fi decisive atât pentru soarta echipei în clasament, cât și pentru viitorul lui Eugen Neagoe pe banca tehnică.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
Fanatik.ro
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
16:26
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat
16:11
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru”
16:11
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad
15:41
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj
15:34
Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt
15:09
“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia