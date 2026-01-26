Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe - Antena Sport

Eugen Neagoe a declarat în mai multe rânduri că nu se agață de scaun, lăsând de înțeles că ar putea lua o decizie radicală în cazul în care situația nu se va îmbunătăți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, seria de meciuri care urmează se anunță crucială pentru Petrolul, dar și pentru continuitatea lui Neagoe la conducerea echipei. Momentan, șefii clubului au decis să-i mai dea credit tehnicianului, anunță Pro Sport, cu toate că după meciul pierdut, cu Farul, scor 0-1, suporterii i-au cerut demisia.

(n.r: S-a strigat «Demisia») S-a strigat la o persoană anume. E normal să fie supăraţi suporterii. Eu îi înţeleg şi chiar nu pot să contest absolut nimic din frustrările şi nemulţumirile lor.

(n.r: Nu vă gândiţi să renunţaţi?) Nu are rost să discutăm acum. Urmează alt joc. Nu este asta foarte important. Petrolul o să iasă din situaţia asta”, a spus Neagoe după meci.

De la venirea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică, Petrolul a înregistrat un parcurs oscilant, cu trei victorii, cinci remize și cinci înfrângeri, rezultate care o plasează pe formația ploieșteană pe locul 13 în clasamentul.