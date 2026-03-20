Home | Fotbal | Liga 1 | Decizie ciudată a lui Mirel Rădoi pentru meciul cu UTA. Ce hotărâre a luat antrenorul FCSB

Decizie ciudată a lui Mirel Rădoi pentru meciul cu UTA. Ce hotărâre a luat antrenorul FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 20 martie 2026, 18:48

Decizie ciudată a lui Mirel Rădoi pentru meciul cu UTA. Ce hotărâre a luat antrenorul FCSB

Mirel Rădoi / Sportpictures

FCSB – UTA este meciul care deschide etapa cu numărul 2 din play-out-ul Ligii 1, iar campioana României vrea să bifeze primul succes sub comanda lui Mirel Rădoi.

Tehnicianul care a debutat la partida cu Metaloglobus a luat o decizie bizară la alcătuirea primului 11, atunci când a decis să îl lase pe bancă pe Risto Radunovic. Marea surpriză este însă titularul de pe postul de fundaș stânga.

Joao Paulo, trimis să joace fundaș stânga de Mirel Rădoi

Mirel Rădoi este la al doilea meci pe banca celor de la FCSB, iar tehnicianul român speră să înregistreze și primul succes de la revenirea pe banca roș-albaștrilor.

Antrenorul plecat la finalul anului din Bănie a luat o decizie bizară la alcătuirea primului 11: Rădoi l-a lăsat pe bancă pe Risto Radunovic, iar pe postul de fundaș stânga evoluează Joao Paulo, la bază mijlocaș defensiv.

Echipele de start la FCSB – UTA

  • FCSB: M. Popa – V. Crețu, Duarte, Dawa, J. Paulo – Cisotti, Lixandru, Olaru -Fl. Tănase – Miculescu, Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Kiki, M. Popescu, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Mirel Rădoi
  • UTA: Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Mino, Van Durmen – Abdallah, Al. Roman, Tzionis – M. Coman. Rezerve: Tordai, Fl. Iacob, Stolnik, Padula, Hrezdac, Odada, L. Mihai, Țăroi, Ciubăcan. Antrenor: Adrian Mihalcea
