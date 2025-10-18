Denis Alibec, scandal cu fanii după ce FCSB a înregistrat umilinţa acestui sezon! - Antena Sport

Denis Alibec (34 de ani) s-a certat cu fanii după rezultatul umilitor al campioanei de la Clinceni. Metaloglobus – FCSB s-a terminat 2-1.
Nervoşi, fanii i-au certat pe jucători. Denis Alibec a mers să se contreze cu fanii. El le-ar fi spus suporterilor “Ce aveţi cu mine? Am jucat 10 minute”.
FCSB, umilinţa sezonului! A fost învinsă de Metaloglobus
Mihai Lixandru (24 de ani) l-a luat pe Alibec de lângă fanii FCSB-ului. Suporterii le-au cerut explicaţii şi lui Florin Tănase şi Adrian Şut.
Denis Alibec s-a plâns anterior de situaţia lui de la FCSB. El i-a transmis clar patronului FCSB-ului, Gigi Becali, că e nemulţumit de faptul că e schimbat la pauză.
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.
Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.
Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
