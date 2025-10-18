Denis Alibec, scandal cu fanii după ce FCSB a înregistrat umilinţa acestui sezon! - Antena Sport

Denis Alibec (34 de ani) s-a certat cu fanii după rezultatul umilitor al campioanei de la Clinceni. Metaloglobus – FCSB s-a terminat 2-1.

Nervoşi, fanii i-au certat pe jucători. Denis Alibec a mers să se contreze cu fanii. El le-ar fi spus suporterilor “Ce aveţi cu mine? Am jucat 10 minute”.

FCSB, umilinţa sezonului! A fost învinsă de Metaloglobus

Mihai Lixandru (24 de ani) l-a luat pe Alibec de lângă fanii FCSB-ului. Suporterii le-au cerut explicaţii şi lui Florin Tănase şi Adrian Şut.

Denis Alibec s-a plâns anterior de situaţia lui de la FCSB. El i-a transmis clar patronului FCSB-ului, Gigi Becali, că e nemulţumit de faptul că e schimbat la pauză.

Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.