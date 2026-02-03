Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB - Antena Sport

Marian Huja și-a dat acordul și e gata de revenirea în Liga 1. Stopperul de 26 de ani este foarte aproape să semneze cu CFR Cluj, după ce a fost și pe lista FCSB-ului.

Huja se va despărți de Pogon Szczecin, după jumătate de sezon. Presa din Polonia anunța că fundașul portughez, dar care are și cetățenie română, este dorit de FCSB, însă în cele din urma CFR Cluj a intrat „pe fir”.

Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1, la CFR Cluj

Jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat faptul că Marian Huja e foarte aproape să bată palma cu cei de la Petrolul. Conform gsp.ro, fundașul va fi împrumutat de Pogon Szczecin în Gruia, până la finalul sezonului.

La vară, clujenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv. Formația din Ardeal va fi nevoită să achite suma de 250.000 de euro, pentru a-și asigura definitiv semnătura lui Marian Huja.

Stopperul a impresionat la Petrolul, formație pentru care a evoluat timp de cinci sezoane, între 2020 și 2025. „Lupii galbeni” au încasat suma de 300.000 de euro în vara anului trecut, atunci când l-au vândut pe Huja la Pogon Szczecin.