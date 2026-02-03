De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: "Vă spun" - Antena Sport

Daniel Pancu a reuşit o serie bună de rezultate, iar echipa are şanse reale să prindă play-off-ul. Daniel Pancu spune că le-a mulţumit într-un fel inedit jucătorilor. S-a pus în genunchi, în faţa lor, în vestiar.

“Simt motivaţie, nu simt presiune la CFR. Chiar pot să spun că suntem într-un moment foarte bun. Pot să spun că de două etape sunt un atreor împlinit. La unii înseamnă rezultate bune, alţii să promoveze tineri. Eu am îngenuncheat în faţa jucătorilor, la propriu, pentru că toată lumea, jucătorii, cei din teren şi din afară, toată lumea e implicată, iar lucru acesta se vede că echipa joacă conform cerinţelor antrenorului”, a povestit Daniel Pancu în cadrul unei conferinţe de presă.

Mai mult, antrenorul a făcut o dezvăluire importantă. Clubul CFR Cluj îşi luase deja gândul de la primele locuri, pentru că antrenorul are ca obiectiv doar Cupa Românie, nu şi calificarea în play-off.

“Obiectivul meu este legat mai mult de Cupa României şi de o evoluţie în play-out. Aşa este în contractul meu. Sigur că în acest moment putem să vorbim de CFR ca echipă în primele trei din campionat”, a spus Pancu.

El a oferit şi câteva declaraţii laudatine la adresa formaţiei UTA, următorea adversară a ardelenilor.