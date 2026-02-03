Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB - Botoșani: „Sunt disperat să câștig” - Antena Sport

Valeriu Iftime a prefațat confruntarea dintre FCSB și Botoșani, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Patronul moldovenilor i-a pus gând rău lui Gigi Becali și a transmis că e „disperat” să câștige partida cu FCSB. Botoșani luptă pentru calificarea în play-off și are nevoie de un succes pentru a rămâne pe unul dintre primele șase locuri.
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani
Valeriu Iftime a recunoscut, totodată, că împotriva FCSB-ului, Botoșani nu are cel mai bun palmares. În cele 31 de meciuri, campioana s-a impus de 23 de ori, pierzând doar de trei ori. În meciul tur, moldovenii s-au impus clar, scor 3-1.
„Este un meci greu. Până la urmă, FCSB și când joacă prost, joacă bine. O echipă cu pretenții, dar care se află cu funia la gât. Dacă nu câștigă următoarele meciuri pierde play-off-ul. Avem șansă, am jucat bine și cu Oțelul, am avut ocazii. Avem încredere, chiar dacă nu am mai marcat de 5 etape.
E adevărat, apare așa o stare de angoasă printre fotbaliști. Asta cu lăsatul mai moale este o discuție românească, că e totul aranjat. Cum să tratezi așa un meci? Eu sunt disperat să câștig. Mă poate scoate din play-off un rezultat negativ. Din păcate, istoricul arată că FCSB m-a dominat și m-a bătut mai mereu.
Am jucat cu ei de 20-30 de ori de când suntem în prima ligă. Nu mă tem de asta. Fiecare e liber să vorbească. O să fie un meci care pe care”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Botoșani.
La fel ca Botoșani, și FCSB luptă pentru calificarea în play-off. Înaintea rundei a 25-a, campioana ocupă locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte, fiind la cinci puncte distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de U Cluj.
- „Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
- De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun”
- Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB
- Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră”
- Ce clauză i-a pus Gigi Becali în contract lui Joao Paulo, după transferul la FCSB