Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Mesajul lui Lucescu

Mircea Lucescu a oferit o primă reacţie, după informaţiile îngrijorătoare apărute în presă legate de starea sa de sănătate. “Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”, a transmis selecţionerul României, prin intermediul FRF.

2. Emoţii pentru FCSB

Şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul au scăzut, chiar şi după victoria cu Csikszererda. Specialiştii le oferă roş-albaştrilor 18% şanse de a încheia sezonul regulat în Top 6.