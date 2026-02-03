Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Mesajul lui Lucescu
Mircea Lucescu a oferit o primă reacţie, după informaţiile îngrijorătoare apărute în presă legate de starea sa de sănătate. “Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”, a transmis selecţionerul României, prin intermediul FRF.
2. Emoţii pentru FCSB
Şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul au scăzut, chiar şi după victoria cu Csikszererda. Specialiştii le oferă roş-albaştrilor 18% şanse de a încheia sezonul regulat în Top 6.
3. Andrei Vlad semnează
Pe AS.ro vezi cu ce echipă semnează Andrei Vlad. Fostul portar al FCSB-ului va juca în Grecia, acolo unde evoluează mai mulţi fotbalişti români.
4. Şumudica, un nou scandal
Marius Şumudică a fost în centrul atenţiei în Arabia Saudită. Antrenorul român şi-a certat secunzii în timpul remizei lui Al-Okhdood, după care a început tirada la adresa arbitrului în prelungiri.
5. Yamal, pe viaţă la Barcelona
Lamine Yamal rămâne devotat Barcelonei. Starul de 18 ani a fost premiat pentru un 2025 excepţional şi a anunţat că vrea să îşi încheie cariera la echipa catalană: “Cel mai bun club din lume”, a spus Yamal.
