„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei...” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe - Antena Sport

Ianis Zicu a prefațat duelul dintre Farul și Dinamo, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida de la Ovidiu se va disputa miercuri, de la ora 20:30.
În runda trecută, Farul a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 4-1. Ianis Zicu a declarat că oltenii au cea mai bună echipă din Liga 1, din punct de vedere al jocului.
Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
Antrenorului Farului a descris-o pe Dinamo ca fiind adversarul cel mai complet din Liga 1. Zicu a subliniat că Zeljko Kopic are jucători de calitate, care pot face diferența în duelurile unu contra unu sau la fazele fixe.
Totodată, Ianis Zicu a oferit declarații și despre șansele la play-off ale Farului. Antrenorul nu se gândește la o clasare pe unul dintre primele șase locuri, fiind conștient de faptul că sunt multe echipe în fața constănțenilor, care sunt pe locul zece, cu 34 de puncte.
„Câinii”, de cealaltă parte, sunt pe locul doi, cu 45 de puncte, fiind la un punct de liderul Universitatea Craiova.
„Dacă în etapa trecută am întâlnit echipa cea mai bună, să spun așa, ca și joc din prima ligă, de data aceasta întâlnim adversarul cel mai complet din punct de vedere al calității jucătorilor. Au și jucători de forță în duelurile unu contra unu, au și jucători cu calitate foarte mare în acțiuni individuale, jucători foarte buni la momentele fixe, e un adversar complex, deci trebuie să fim mai atenți.
Am suferit pe fază defensivă la meciul trecut, vom suferi din nou cu siguranță și trebuie să fim mai atenți, să nu le oferim spații adversarilor pentru a câștiga.
Nu e importantă poziția adversarului din clasament, trebuie să luăm punctele, să avem liniștea ca să începem play-out-ul, că acolo suntem, dacă vom ajunge mai sus, putem discuta după.
N-am vorbit de play-off, suntem departe, sunt multe echipe în fața noastră, nu depindem de noi. Trebuie să câștigăm meciul de mâine.
Dinamo are putere, e foarte bine în aceste momente, din toate punctele de vedere. Sunt structurați cum trebuie, au buget, au jucători la un anumit nivel, pentru campionatul românesc, arată bine”, a declarat Ianis Zicu, înainte de Farul – Dinamo.
