„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei...” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe - Antena Sport

Ianis Zicu a prefațat duelul dintre Farul și Dinamo, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida de la Ovidiu se va disputa miercuri, de la ora 20:30.

În runda trecută, Farul a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 4-1. Ianis Zicu a declarat că oltenii au cea mai bună echipă din Liga 1, din punct de vedere al jocului.

Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe

Antrenorului Farului a descris-o pe Dinamo ca fiind adversarul cel mai complet din Liga 1. Zicu a subliniat că Zeljko Kopic are jucători de calitate, care pot face diferența în duelurile unu contra unu sau la fazele fixe.

Totodată, Ianis Zicu a oferit declarații și despre șansele la play-off ale Farului. Antrenorul nu se gândește la o clasare pe unul dintre primele șase locuri, fiind conștient de faptul că sunt multe echipe în fața constănțenilor, care sunt pe locul zece, cu 34 de puncte.

„Câinii”, de cealaltă parte, sunt pe locul doi, cu 45 de puncte, fiind la un punct de liderul Universitatea Craiova.