"E o veste tristă!" Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Când nimeni nu se aştepta a venit o veste proastă despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă în aceste momente cu selecţionerul României?

Mircea Lucescu a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspundea la gripa severă, aşadar medicii au decis să-l interneze de urgenţă luni seară. Şi Daniel Pancu s-a interesat de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Cei doi sunt apropiaţi, mai ales că selecţionerul Mircea Lucescu i-a fost de câteva ori antrenor în carieră.

“Am citit, îmi pare rău. Sper să auzim doar lucruri bune despre Mircea Lucescu. E o veste tristă. E o perioadă de când stă prin spital. E puternic şi sper să se facă bine.

Am mai vorbit când a ieşit prima dată din spital şi am mai vorbit cu cineva de FRF zilele trecute. Eu am ştiut că e acasă şi că e chiar la FRF într-o zi”, a spus Pancu în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat dacă FRF trebuie să ia în calcule numirea unui alt selecţioner, Pancu a spus succint: “Cred că se va întoarce bine. Nu pot să discut despre acest subiect”.