Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră” - Antena Sport

Zeljko Kopic a făcut un anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a confirmat faptul că pe lista sa se află Reshat Ramadani (22 de ani), un mijlocaș nord-macedonean.
Ramadani poate evolua pe postul de mijlocaș defensiv, dar și stoppper. El se află sub contract cu Dinamo Kiev, dar în actuala stagiune a fost împrumutat la Shkendija, formație care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Champions League.
Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo
Zeljko Kopic a dezvăluit că în are în vizor pe Reshat Ramadani, remarcând experiența pe care o are acesta, în ciuda vârstei de 22 de ani. Antrenorul „câinilor” a transmis că rămâne de văzut dacă nord-macedoneanul va ajunge sub comanda sa, în această iarnă.
„Îl urmărim, este unul dintre jucătorii de pe lista noastră. Este un jucător tânăr care deja are experiență europeană. Are calitate, dar încă nu s-a luat nicio decizie”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.
Conform gsp.ro, Dinamo nu va insista în această iarnă să-l transfere pe Reshat Ramadani, urmând să forțeze mutarea acestuia la vară, după ce sezonul se va încheia.
În „dubla” cu FCSB din vară, din turul doi preliminar de Champions League, Reshat Ramadani a fost integralist pentru Shkedinja în ambele dueluri, câștigate de echipa sa, scor 1-0, respectiv 2-1.
Cotat la suma de 600.000 de euro potrivit site-urilor de specialitate, Ramadani este jucător de bază la Shkendija, în acest sezon. Mijlocașul a bifat 24 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze un gol.
În actuala perioadă de mercato, Dinamo a transferat trei jucători. Valentin Țicu, Ianis Târbă și Matteo Duțu au fost prezentați oficial de „câini”.
