Luptă în doi pentru transferul lui Denis Drăguș? Mihai Rotaru vrea să-i dea lovitura lui Gigi Becali

Denis Drăguș se află sub contract cu turcii de la Trabzonspor până la data de 30 iunie 2028, dar fotbalistul român nu ar spune ”nu” unui transfer în Liga 1, acolo unde este dorit insistent de FCSB.
Gigi Becali a confirmat că a ajuns la un acord verbal cu jucătorul, dar, depinde de cum își va rezolva acesta situația cu formația din ”Țara Semilunii”.
Universitatea Craiova a negociat cu Denis Drăguș
Denis Drăguș este un mare vis pentru orice echipă importantă din Liga 1, fotbalistul fiind un jucător constant la echipa națională și unul dintre cei mai urmăriți atacanți români.
Gigi Becali a vorbit direct cu fotbalistul legitimat la Trabzonspor, însă chiar și cu acordul acestuia, mutarea este una destul de complicată din punct de vedere financiar.
Drăguș are un salariu de 1,7 milioane de euro pe an la Trabzonspor, iar patronul celor de la FCSB a spus că ar putea urca până la maxim un milion de euro, cu tot cu bonusurile venite din cupele europene.
Potrivit prosport.ro, Universitatea Craiova s-a interesat de condițiile în care ar putea fi transferat Drăguș din Turcia, dar sursa citată menționează că mutarea pare una imposibilă pentru olteni, din punct de vedere financiar.
- 2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș
- Viitorul Constanța, Standard Liege, Crotone, Genoa, Eyupspor și Gaziantep sunt echipele pentru care a mai jucat Drăguș.
- Florin Prunea a dat verdictul despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova: „Îl vedeam la Rapid”
- A jucat doar 15 meciuri la Rapid, dar Victor Angelescu nu ia în calcul rezilierea: „Nu cred că e ceva normal”
- Daniel Pancu a exclus-o direct din lupta la titlu: „Nu știu dacă vor mai putea fi la nivelul acela”
- Raul Rusescu a aflat că Gigi Becali vrea să îl transfere pe Denis Drăguș și a reacționat: „O surpriză!”
- Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid. Jucătorul ajunge pe masa de operație