Luptă în doi pentru transferul lui Denis Drăguș? Mihai Rotaru vrea să-i dea lovitura lui Gigi Becali

Denis Drăguș se află sub contract cu turcii de la Trabzonspor până la data de 30 iunie 2028, dar fotbalistul român nu ar spune ”nu” unui transfer în Liga 1, acolo unde este dorit insistent de FCSB.

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Gigi Becali a confirmat că a ajuns la un acord verbal cu jucătorul, dar, depinde de cum își va rezolva acesta situația cu formația din ”Țara Semilunii”.

Universitatea Craiova a negociat cu Denis Drăguș

Denis Drăguș este un mare vis pentru orice echipă importantă din Liga 1, fotbalistul fiind un jucător constant la echipa națională și unul dintre cei mai urmăriți atacanți români.

Gigi Becali a vorbit direct cu fotbalistul legitimat la Trabzonspor, însă chiar și cu acordul acestuia, mutarea este una destul de complicată din punct de vedere financiar.

Drăguș are un salariu de 1,7 milioane de euro pe an la Trabzonspor, iar patronul celor de la FCSB a spus că ar putea urca până la maxim un milion de euro, cu tot cu bonusurile venite din cupele europene.