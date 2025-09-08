Portughezii, uluiţi de "româneasca" lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 8 septembrie 2025, 13:23

Portughezii, uluiţi de româneasca lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose

Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri.

“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.

Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali

“Becali a preluat afacerea, a început negocierile lui cu Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş. Au fost cerute două milioane de euro, suma considerată mare de Becali, care a primit explicaţia că suma se imparte cu Benfica şi aşa ar încasa Argeşul 1 milion de euro.

Coman i-a propus o soluţie lui Becali. FCSB să plătească 800.000 de euro, iar Benfica să primească doar 200.000 de euro. Cum? Mario Tudose să fie transferat pe 400.000 de euro, jumătate din sumă ajungând pe Da Luz. Un alt jucător ar mai ajunge la FCSB pentru 600.000 de euro şi nu ar mai fi rămas nimic pentru Benfica.

Becali a vorbit chiar şi la televizor despre această schemă, pe care a numit-o “o românească. Discuţia a luat amploare în România, dar cazul a fost declarat închis momentan de Becali”, au mai scris cei de la abola.pt.

Mai precis, pentru ca Benfica să nu încaseze jumătate din suma totală a eventualulu transfer al lui Mario Tudose la FCSB, Becali ar fi plătit iniţial 400.000 de euro pentru fundaşul de 20 de ani evaluat la 350.000 de euro, suma din care lusitanii ar fi primit jumătate (200.000 de euro). Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat un jucător de la piteşteni, pe care l-ar fi evaluat la 600.000 de euro.

