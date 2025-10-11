Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă - Antena Sport

Închide meniul
Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă

Radu Constantin Publicat: 11 octombrie 2025, 16:27

Darius Olaru - Hepta

Darius Olaru a revenit cu bine pe teren după o accidentare urâtă şi este din nou unul dintre oamenii de bază ai FCSB. Cum există interes pentru fotbalist, Gigi Becali nu ar spune nu unui transfer, dar pe un preţ bun! Giovanni Becali a dezvăluit de ce totuşi o mutare a lui Olaru într-un campionat puternic întârzie să se facă.

Motivul este unul chiar surprizător. La meciurile FCSB au fost prezenţi mai mulţi agenţi sau reprezentanţi ai cluburilor interesate, dar poziţia în care fotbalistul joacă la FCSB constitue o problemă. „Nu știu dacă e greu să îl mai dai acum, dar trebuie să îi găsești echipă. Toți scouterii pe care i-am adus aici și l-au văzut, directori sportivi, nu i-au găsit postul adecvat lui Olaru. E box to box, e un optar, e în spatele vârfurilor, e în stânga… Nimeni nu știe ce este. E o mare problemă. Jucător excepțional, nu știu unde joacă! Eu vreau la echipa mea ăsta, în fața apărării! Nu a fost un post fix pentru el, nici la FCSB, nici la națională!”, a spus inițial Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

Problemă şi cu banii ceruţi de Gigi Becali?

Când vine vorba şi de suma de transfer, Gigi Becali ţine la preţ! Giovanni Becali a vorbit și despre clauzele pe care le au unii dintre fotbaliștii de la FCSB, printre ei şi Darius Olaru. „Noi i-am avut și pe Coman, și pe Tănase, și pe Octavian Popescu. Când aveam oferte pentru ei, Gigi cerea 20-30 de milioane. Tănase, am avut ofertă de 3-4 milioane, iar Gigi voia 10-15. L-a dat după, dar Tănase terminase contractul cu noi. Avea dreptul să aleagă unde să se ducă, nu e trădător. Am avut ofertă de la Trabzonspor, 4 milioane. E negustor, omul face ce vrea cu marfa lui. Are clauză la Târnovanu 5 milioane, la Olaru 5 milioane. Dar să vină cineva… Să vedem. Nu e o clauză exagerată la Olaru, dar el a întârziat puțin. Nu trebuia să aibă accidentarea aia, nu mai e Olaru pe care îl știam eu!”, a mai spus Giovanni Becali.

