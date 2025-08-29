Darius Olaru l-a egalat pe Gică Hagi! Performanţă uriaşă pentru căpitanul FCSB-ului - Antena Sport

Darius Olaru l-a egalat, cu “dubla” din meciul cu Aberdeen, pe Gică Hagi la numărul de goluri marcate pentru FCSB sau Steaua în cupele europene.
Olaru a ajuns la 12 goluri marcate pentru FCSB în cupele europene, câte a înscris şi Gică Hagi pentru Steaua.
Darius Olaru l-a egalat pe Gică Hagi
FCSB a obţinut o victorie importantă, cu 3-0, în returul cu Aberdeen. Victoria a dus-o pe campioana României în grupa principală din Europa League, acolo unde FCSB a evoluat şi în sezonul trecut.
FCSB le va întâlni, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).
După ce Gigi Becali a declarat, înaintea meciului cu Aberdeen, că Darius Olaru va marca împotriva scoţienilor, căpitanul FCSB-ului a reacţionat, după partidă.
“Mă bucur că a avut încredere în mine. Mă bucur că i-am răsplătit încrederea şi sper să o fac în continuare”, a declarat Darius Olaru în zona mixtă.
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.
Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.