Darius Olaru l-a egalat pe Gică Hagi! Performanţă uriaşă pentru căpitanul FCSB-ului - Antena Sport

Darius Olaru l-a egalat, cu “dubla” din meciul cu Aberdeen, pe Gică Hagi la numărul de goluri marcate pentru FCSB sau Steaua în cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru a ajuns la 12 goluri marcate pentru FCSB în cupele europene, câte a înscris şi Gică Hagi pentru Steaua.

Darius Olaru l-a egalat pe Gică Hagi

FCSB a obţinut o victorie importantă, cu 3-0, în returul cu Aberdeen. Victoria a dus-o pe campioana României în grupa principală din Europa League, acolo unde FCSB a evoluat şi în sezonul trecut.

FCSB le va întâlni, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

După ce Gigi Becali a declarat, înaintea meciului cu Aberdeen, că Darius Olaru va marca împotriva scoţienilor, căpitanul FCSB-ului a reacţionat, după partidă.