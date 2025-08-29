Darius Olaru l-a egalat pe Gică Hagi! Performanţă uriaşă pentru căpitanul FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Darius Olaru l-a egalat pe Gică Hagi! Performanţă uriaşă pentru căpitanul FCSB-ului

Publicat: 29 august 2025, 16:09

Darius Olaru / Sport Pictures

Darius Olaru l-a egalat, cu “dubla” din meciul cu Aberdeen, pe Gică Hagi la numărul de goluri marcate pentru FCSB sau Steaua în cupele europene.

Olaru a ajuns la 12 goluri marcate pentru FCSB în cupele europene, câte a înscris şi Gică Hagi pentru Steaua.

FCSB a obţinut o victorie importantă, cu 3-0, în returul cu Aberdeen. Victoria a dus-o pe campioana României în grupa principală din Europa League, acolo unde FCSB a evoluat şi în sezonul trecut.

FCSB le va întâlni, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

După ce Gigi Becali a declarat, înaintea meciului cu Aberdeen, că Darius Olaru va marca împotriva scoţienilor, căpitanul FCSB-ului a reacţionat, după partidă.

Mă bucur că a avut încredere în mine. Mă bucur că i-am răsplătit încrederea şi sper să o fac în continuare”, a declarat Darius Olaru în zona mixtă.

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

