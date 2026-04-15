Dezastru pentru Monday Etim! A aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu U Cluj

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 15:41

Monday Etim, în timpul unui meci - Sport Pictures

Monday Etim (27 de ani) şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din partida U Cluj – Universitatea Craiova (4-0), în urma deciziei luate de Comisia de Disciplină şi Integritate a FRF.

Etim a comis un fault grosolan asupra lui Dino Mikanovic în prima repriză a derby-ului de pe Cluj Arena şi a văzut direct cartonaşul roşu din partea lui Istvan Kovacs.

“FC Universitatea Cluj vs. Universitatea Craiova – Eliminare Etim Monday Bassey (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.b și art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Etim Monday Bassey cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 de lei”, se arată pe lpf.ro.

Monday Etim, 3 etape de suspendare

Atacantul nigerian al Universităţii Craiova a primit trei etape de suspendare şi o amendă de 5.000 de lei. El nu va fi astfel pe teren la partidele din play-off cu Rapid şi FC Argeş şi la duelul din Cupă cu Dinamo.

Vârful cotat la 550.000 de euro şi-a lăsat echipa în 10 oameni, într-un moment extrem de complicat. U Cluj deschisese scorul cu câteva minute mai devreme, în minutul 15, prin Stanojev. A urmat dezastrul pentru olteni, care au fost învinşi, cu 0-4.

A fost a doua deplasare la rând pentru Universitatea Craiova în play-off când oltenii au avut un jucător eliminat. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în meciul cu Dinamo, când Bancu a fost eliminat înainte de pauză, dar echipa lui Filipe Coelho a reuşit să se impună cu 1-0.

