Dezastru pentru Monday Etim! A aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu U Cluj

Monday Etim (27 de ani) şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din partida U Cluj – Universitatea Craiova (4-0), în urma deciziei luate de Comisia de Disciplină şi Integritate a FRF.

Etim a comis un fault grosolan asupra lui Dino Mikanovic în prima repriză a derby-ului de pe Cluj Arena şi a văzut direct cartonaşul roşu din partea lui Istvan Kovacs.

“FC Universitatea Cluj vs. Universitatea Craiova – Eliminare Etim Monday Bassey (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.b și art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Etim Monday Bassey cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 de lei”, se arată pe lpf.ro.

Atacantul nigerian al Universităţii Craiova a primit trei etape de suspendare şi o amendă de 5.000 de lei. El nu va fi astfel pe teren la partidele din play-off cu Rapid şi FC Argeş şi la duelul din Cupă cu Dinamo.

Vârful cotat la 550.000 de euro şi-a lăsat echipa în 10 oameni, într-un moment extrem de complicat. U Cluj deschisese scorul cu câteva minute mai devreme, în minutul 15, prin Stanojev. A urmat dezastrul pentru olteni, care au fost învinşi, cu 0-4.