Monday Etim, eliminat după 20 de minute în U Cluj – Universitatea Craiova. Mikanovic a început să urle de durere

Monday Etim a jucat doar 20 de minute în partida dintre U Cluj şi Universitatea Craiova, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Atacantul oltenilor a fost eliminat direct de Istvan Kovacs.

În minutul 20, Etim a avut o intrare dură asupra lui Mikanovic, la marginea terenului, direct cu talpa pe piciorul jucătorului de la U Cluj. Fundaşul “şepcilor roşii” a început să urle de durere pe gazon.

Monday Etim, eliminat după 20 de minute în U Cluj – Universitatea Craiova

Istvan Kovacs a fost nevoit să îi arate cartonaşul roşu lui Monday Etim, fără să mai fie nevoie de intervenţia VAR. Etim şi-a lăsat astfel echipa în 10 oameni, într-un moment extrem de complicat. U Cluj deschisese scorul cu câteva minute mai devreme, în minutul 15, prin Stanojev.

Este a doua deplasare la rând pentru Universitatea Craiova în play-off când oltenii au un jucător eliminat. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în meciul cu Dinamo, când Bancu a fost eliminat înainte de pauză, dar echipa lui Filipe Coelho a reuşit să se impună cu 1-0.

