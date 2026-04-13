Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 22:05

Monday Etim, eliminat după 20 de minute în U Cluj – Universitatea Craiova. Mikanovic a început să urle de durere

Intrarea lui Monday Etim / Captură Digi Sport

Monday Etim a jucat doar 20 de minute în partida dintre U Cluj şi Universitatea Craiova, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Atacantul oltenilor a fost eliminat direct de Istvan Kovacs.

În minutul 20, Etim a avut o intrare dură asupra lui Mikanovic, la marginea terenului, direct cu talpa pe piciorul jucătorului de la U Cluj. Fundaşul “şepcilor roşii” a început să urle de durere pe gazon.

Istvan Kovacs a fost nevoit să îi arate cartonaşul roşu lui Monday Etim, fără să mai fie nevoie de intervenţia VAR. Etim şi-a lăsat astfel echipa în 10 oameni, într-un moment extrem de complicat. U Cluj deschisese scorul cu câteva minute mai devreme, în minutul 15, prin Stanojev.

Este a doua deplasare la rând pentru Universitatea Craiova în play-off când oltenii au un jucător eliminat. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în meciul cu Dinamo, când Bancu a fost eliminat înainte de pauză, dar echipa lui Filipe Coelho a reuşit să se impună cu 1-0.

Echipele de start în U Cluj – Universitatea Craiova:

  • U Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Ov. Bic – Mendy, Drammeh – Stanojev, Lukic, El Sawy
    Rezerve: Lefter, Cosa, Cisse, Capradossi, Silva, Pall, Codrea, Macalou, Fabry, Nistor, Postolachi, Trică
    Absent: Artean (accidentat)
    Antrenor Cristiano Bergodi
  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan – D. Matei, Assad, Etim
    Rezerve: S. Lung jr, Glodean, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Houri, Băsceanu, Nsimba, Baiaram, D. Barbu
    Absenți: Bancu (suspendat), Mogoș, Isenko, M. Rădulescu (accidentați)
    Antrenor Filipe Coelho
